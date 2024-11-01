https://ria.ru/20241101/krym-1981262162.html

Стало известно о долге обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту

Стало известно о долге обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 01.11.2024

Стало известно о долге обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту

Обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту Александр Былин, которого называли предполагаемым получателем груза взорвавшейся фуры, не оплатил задолженности... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T04:54

2024-11-01T04:54

2024-11-01T04:54

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россия

украина

симферополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту Александр Былин, которого называли предполагаемым получателем груза взорвавшейся фуры, не оплатил задолженности по кредитам, налоги и материальный ущерб на общую сумму более 470 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов. Согласно имеющимся данным, приставы намерены взыскать с Былина задолженности по кредитным платежам суммой более 40 тысяч рублей, материальный ущерб – почти 430 тысяч, а также налоги и сборы. В общей сложности фигурант дела о теракте на Крымском мосту задолжал 474 666 рублей. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что организатором теракта было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22,8 тонны. По делу о теракте были арестованы в Симферополе граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба, граждане РФ Артем и Георгий Азатьяны, а также гражданин Армении Артур Терчанян. В Москве под стражу взяли Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Былин является гендиректором зарегистрированного в Алупке ООО "Экстра", которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами. В октябре 2024 года суд продлил арест Былина и еще двоих фигурантов дела.

https://ria.ru/20241030/dvizhenie--1981016665.html

https://ria.ru/20240923/ataki-1974250003.html

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украина

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происшествия, россия, украина, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)