https://ria.ru/20241101/kotyakov-1981421518.html

Глава Минтруда рассказал об увеличении размера пособия по уходу за детьми

Глава Минтруда рассказал об увеличении размера пособия по уходу за детьми - РИА Новости, 01.11.2024

Глава Минтруда рассказал об увеличении размера пособия по уходу за детьми

Максимальный рособия по уходу за ребенком до 1,5 года может достичь около 97 тысяч рублей в 2027 году, заявил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комиссии РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:06

2024-11-01T19:06

2024-11-01T22:30

общество

россия

антон котяков

владимир путин

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Максимальный рособия по уходу за ребенком до 1,5 года может достичь около 97 тысяч рублей в 2027 году, заявил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комиссии ЕР."В 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей", — подчеркнул Котяков.По его словам, в следующем году рост ожидается до 69 тысяч рублей в месяц, а в 2026-м — до 83 тысяч.Также за эти три года власти планируют выделить на выплату маткапитала 1,7 триллиона рублей, добавил министр.Кроме того, отметил он, с сентября начались выплаты неиспользованных остатков этой матпомощи, не превышающих десять тысяч рублей. Эта мера коснется 113 тысяч семей, заключил Котяков.

https://ria.ru/20241101/deputat-1981255476.html

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общество, россия, антон котяков, владимир путин, единая россия