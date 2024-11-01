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Глава Минтруда рассказал об увеличении размера пособия по уходу за детьми
Глава Минтруда рассказал об увеличении размера пособия по уходу за детьми - РИА Новости, 01.11.2024
Глава Минтруда рассказал об увеличении размера пособия по уходу за детьми
Максимальный рособия по уходу за ребенком до 1,5 года может достичь около 97 тысяч рублей в 2027 году, заявил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комиссии РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:06
2024-11-01T19:06
2024-11-01T22:30
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Максимальный рособия по уходу за ребенком до 1,5 года может достичь около 97 тысяч рублей в 2027 году, заявил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комиссии ЕР."В 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей", — подчеркнул Котяков.По его словам, в следующем году рост ожидается до 69 тысяч рублей в месяц, а в 2026-м — до 83 тысяч.Также за эти три года власти планируют выделить на выплату маткапитала 1,7 триллиона рублей, добавил министр.Кроме того, отметил он, с сентября начались выплаты неиспользованных остатков этой матпомощи, не превышающих десять тысяч рублей. Эта мера коснется 113 тысяч семей, заключил Котяков.
https://ria.ru/20241101/deputat-1981255476.html
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общество, россия, антон котяков, владимир путин, единая россия
Общество, Россия, Антон Котяков, Владимир Путин, Единая Россия
Глава Минтруда рассказал об увеличении размера пособия по уходу за детьми
Котяков: пособие по уходу за детьми может вырасти до 97 тысяч рублей к 2027 году
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Максимальный рособия по уходу за ребенком до 1,5 года может достичь около 97 тысяч рублей в 2027 году, заявил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комиссии ЕР.
"В 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей", — подчеркнул Котяков.
По его словам, в следующем году рост ожидается до 69 тысяч рублей в месяц, а в 2026-м — до 83 тысяч.
Также за эти три года власти планируют выделить на выплату маткапитала 1,7 триллиона рублей, добавил министр.
Кроме того, отметил он, с сентября начались выплаты неиспользованных остатков этой матпомощи, не превышающих десять тысяч рублей. Эта мера коснется 113 тысяч семей, заключил Котяков.