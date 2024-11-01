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Число задерживающихся контейнеров на Дальнем Востоке снизилось в 15 раз - РИА Новости, 01.11.2024
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10:45 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/konteynery-1981295840.html
Число задерживающихся контейнеров на Дальнем Востоке снизилось в 15 раз
Число задерживающихся контейнеров на Дальнем Востоке снизилось в 15 раз - РИА Новости, 01.11.2024
Число задерживающихся контейнеров на Дальнем Востоке снизилось в 15 раз
Количество задерживающихся контейнеров с грузами в портах Дальнего Востока с середины лета удалось снизить в 15 раз - с более 1,5 тысячи до менее 100 штук,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:45
2024-11-01T10:45
экономика
ташкент
дальний восток
алексей чекунков
владимир путин
роман старовойт
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ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Количество задерживающихся контейнеров с грузами в портах Дальнего Востока с середины лета удалось снизить в 15 раз - с более 1,5 тысячи до менее 100 штук, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В среду президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Роману Старовойту постоянно держать на контроле ситуацию с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока. "Мы занимаемся этим в ручном режиме. Нами совместно с Минтрансом, с РЖД создан оперативный штаб. Если по состоянию на середину лета проблемными числились более полутора тысяч контейнеров, которые, как правило, шли в направлении портов Дальнего Востока для дальнейшей доставки грузов жизнеобеспечения в рамках северного завоза, снабжения регионов Дальнего Востока, то по состоянию на последний оперативный штаб таких контейнеров было менее 100, то есть их цифра уменьшилась в 15 раз", - сказал Чекунков. По его словам, министерство контролирует северный завоз, завоз топлива в регионы Дальнего Востока, однако с логистикой в силу объективных причин могут возникать сложности. "Судно может быть задержано на техническое обслуживание по разным причинам. Но каждую такую ситуацию, смею вас заверить, мы подхватываем буквально в тот же день", - уточнил министр, добавив, что по поручению президента приняты все решения для доставки необходимых товаров в срок. В начале сентября Чекунков сообщал РИА Новости, что загрузка дальневосточных портов контейнерами с импортируемыми грузами порой превышает 100%, что замедляет скорость разгрузки судов и дальнейшей их загрузки контейнерами на экспорт. Чекунков ранее в пятницу в Ташкенте выступил с лекцией по развитию Дальнего Востока в филиале МГИМО.
https://ria.ru/20240918/putin-1973495251.html
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экономика, ташкент, дальний восток, алексей чекунков, владимир путин, роман старовойт, мгимо
Экономика, Ташкент, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Роман Старовойт, МГИМО
Число задерживающихся контейнеров на Дальнем Востоке снизилось в 15 раз

Чекунков: число задерживающихся контейнеров в ДФО снизилось с 1,5 тысячи до ста

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Количество задерживающихся контейнеров с грузами в портах Дальнего Востока с середины лета удалось снизить в 15 раз - с более 1,5 тысячи до менее 100 штук, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В среду президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Роману Старовойту постоянно держать на контроле ситуацию с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока.
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"Мы занимаемся этим в ручном режиме. Нами совместно с Минтрансом, с РЖД создан оперативный штаб. Если по состоянию на середину лета проблемными числились более полутора тысяч контейнеров, которые, как правило, шли в направлении портов Дальнего Востока для дальнейшей доставки грузов жизнеобеспечения в рамках северного завоза, снабжения регионов Дальнего Востока, то по состоянию на последний оперативный штаб таких контейнеров было менее 100, то есть их цифра уменьшилась в 15 раз", - сказал Чекунков.
По его словам, министерство контролирует северный завоз, завоз топлива в регионы Дальнего Востока, однако с логистикой в силу объективных причин могут возникать сложности.
"Судно может быть задержано на техническое обслуживание по разным причинам. Но каждую такую ситуацию, смею вас заверить, мы подхватываем буквально в тот же день", - уточнил министр, добавив, что по поручению президента приняты все решения для доставки необходимых товаров в срок.
В начале сентября Чекунков сообщал РИА Новости, что загрузка дальневосточных портов контейнерами с импортируемыми грузами порой превышает 100%, что замедляет скорость разгрузки судов и дальнейшей их загрузки контейнерами на экспорт.
Чекунков ранее в пятницу в Ташкенте выступил с лекцией по развитию Дальнего Востока в филиале МГИМО.
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ЭкономикаТашкентДальний ВостокАлексей ЧекунковВладимир ПутинРоман СтаровойтМГИМО
 
 
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