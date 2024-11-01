https://ria.ru/20241101/kndr-1981328033.html

Глава МИД КНДР рассказала о приказе Ким Чен Ына поддерживать Россию

Глава МИД КНДР рассказала о приказе Ким Чен Ына поддерживать Россию - РИА Новости, 01.11.2024

Глава МИД КНДР рассказала о приказе Ким Чен Ына поддерживать Россию

Лидер КНДР с самого начала российской специальной военной операции на Украине приказал поддерживать и помогать российской армии, заявила глава МИД КНДР Цой Сон... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:55

2024-11-01T12:55

2024-11-01T13:07

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цой сон хи

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сергей лавров

оон

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Лидер КНДР с самого начала российской специальной военной операции на Украине приказал поддерживать и помогать российской армии, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи. "С самого начала специальной военной операции уважаемый председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне", - сказала Цой Сон Хи на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953543862.html

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в мире, россия, украина, пхеньян, цой сон хи, ким чен ын, сергей лавров, оон