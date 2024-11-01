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В Китае прокомментировали сообщения о присутствии солдат из КНДР в России

В Китае прокомментировали сообщения о присутствии солдат из КНДР в России - РИА Новости, 01.11.2024

В Китае прокомментировали сообщения о присутствии солдат из КНДР в России

Россия и КНДР являются суверенными государствами, Китай не знаком с подробностями их взаимодействия и сотрудничества, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:10

2024-11-01T11:10

2024-11-01T11:30

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ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Россия и КНДР являются суверенными государствами, Китай не знаком с подробностями их взаимодействия и сотрудничества, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя сообщения о якобы "присутствии северокорейских солдат в РФ". "КНДР и Россия - две независимые и суверенные страны, как развивать двусторонние отношения - это их личное дело. Китай не знает конкретной ситуации двусторонних обменов и сотрудничества между КНДР и Россией", - сказал дипломат. Линь Цзянь подчеркнул, что позиция Пекина по украинскому кризису не изменилась, Китай надеется, что все стороны будут прикладывать усилия для деэскалации и политического урегулирования конфликта. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США на текущей неделе провели "содержательные переговоры" с Китаем по поводу якобы присутствия северокорейских сил на территории России. Вашингтон ранее выразил обеспокоенность сообщениями о якобы подготовке северокорейских сил для участия в конфликте на Украине на стороне России. Москва и Пхеньян отвергают эти обвинения, заявляя об их беспочвенности и бездоказательности. Китай, имеющий тесные связи как с Россией, так и с Северной Кореей, призывает к дипломатическому решению конфликта и избеганию эскалации. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20241024/mid-1979767559.html

https://ria.ru/20241025/zakharova-1980162850.html

https://ria.ru/20240619/vizit-1954102342.html

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в мире, россия, китай, сша, владимир путин, энтони блинкен, ольга скабеева, оон