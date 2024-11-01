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В Китае прокомментировали сообщения о присутствии солдат из КНДР в России - РИА Новости, 01.11.2024
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11:10 01.11.2024 (обновлено: 11:30 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/kndr-1981301621.html
В Китае прокомментировали сообщения о присутствии солдат из КНДР в России
В Китае прокомментировали сообщения о присутствии солдат из КНДР в России - РИА Новости, 01.11.2024
В Китае прокомментировали сообщения о присутствии солдат из КНДР в России
Россия и КНДР являются суверенными государствами, Китай не знаком с подробностями их взаимодействия и сотрудничества, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:10
2024-11-01T11:30
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ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Россия и КНДР являются суверенными государствами, Китай не знаком с подробностями их взаимодействия и сотрудничества, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя сообщения о якобы "присутствии северокорейских солдат в РФ". "КНДР и Россия - две независимые и суверенные страны, как развивать двусторонние отношения - это их личное дело. Китай не знает конкретной ситуации двусторонних обменов и сотрудничества между КНДР и Россией", - сказал дипломат. Линь Цзянь подчеркнул, что позиция Пекина по украинскому кризису не изменилась, Китай надеется, что все стороны будут прикладывать усилия для деэскалации и политического урегулирования конфликта. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США на текущей неделе провели "содержательные переговоры" с Китаем по поводу якобы присутствия северокорейских сил на территории России. Вашингтон ранее выразил обеспокоенность сообщениями о якобы подготовке северокорейских сил для участия в конфликте на Украине на стороне России. Москва и Пхеньян отвергают эти обвинения, заявляя об их беспочвенности и бездоказательности. Китай, имеющий тесные связи как с Россией, так и с Северной Кореей, призывает к дипломатическому решению конфликта и избеганию эскалации. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241024/mid-1979767559.html
https://ria.ru/20241025/zakharova-1980162850.html
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в мире, россия, китай, сша, владимир путин, энтони блинкен, ольга скабеева, оон
В мире, Россия, Китай, США, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Ольга Скабеева, ООН
В Китае прокомментировали сообщения о присутствии солдат из КНДР в России

В Китае заявили, что не знакомы с подробностями взаимодействия России и КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР . Архивное фото
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ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Россия и КНДР являются суверенными государствами, Китай не знаком с подробностями их взаимодействия и сотрудничества, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя сообщения о якобы "присутствии северокорейских солдат в РФ".
"КНДР и Россия - две независимые и суверенные страны, как развивать двусторонние отношения - это их личное дело. Китай не знает конкретной ситуации двусторонних обменов и сотрудничества между КНДР и Россией", - сказал дипломат.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
МИД Китая ответил на вопрос о якобы отправке военных КНДР в Россию
24 октября, 12:03
Линь Цзянь подчеркнул, что позиция Пекина по украинскому кризису не изменилась, Китай надеется, что все стороны будут прикладывать усилия для деэскалации и политического урегулирования конфликта.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США на текущей неделе провели "содержательные переговоры" с Китаем по поводу якобы присутствия северокорейских сил на территории России.
Вашингтон ранее выразил обеспокоенность сообщениями о якобы подготовке северокорейских сил для участия в конфликте на Украине на стороне России. Москва и Пхеньян отвергают эти обвинения, заявляя об их беспочвенности и бездоказательности. Китай, имеющий тесные связи как с Россией, так и с Северной Кореей, призывает к дипломатическому решению конфликта и избеганию эскалации.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Захарова рассказала подробности договора о партнерстве между Россией и КНДР
25 октября, 19:13
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Китайские эксперты оценили значение визита Путина в КНДР
19 июня, 20:54
 
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