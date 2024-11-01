Представители бизнеса России обсудили климатическую повестку перед СОР29
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Накануне конференции ООН по изменению климата (COP29) представители российского бизнеса провели традиционную встречу "Российский бизнес накануне COP29: нас услышат?" и обсудили актуальную повестку российской делегации, сообщили в оргкомитете "Рoссийского пaртнерства за сохранение климата".
В обсуждении приняли участие представители компаний "РусГидро", "Сибур", Kept, "Контур", а также Сбербанка, Промсвязьбанка, Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора", Общественного совета при Росгидромете и юридический фирмы Melling, Voitishkin & Partners.
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В ходе встречи директор по устойчивому развитию Эн+ Ирина Бахтина отметила, что многие компании приступили к пересмотру методов достижения своих стратегий Net Zero. Причем, это глобальный тренд: бизнес корректирует сроки достижения углеродной нейтральности, зачастую заменяя и само понятие на "100% использование ВИЭ". В нормативных государственных документах сроки также "сдвигают вправо".
"Все понимают, с какими гирями на ногах в виде страновых и технологических ограничений российскому бизнесу приходится продвигаться к достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов", — цитируют в оргкомитете Бахтину.