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Представители бизнеса России обсудили климатическую повестку перед СОР29 - РИА Новости, 01.11.2024
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Новый курс
 
13:27 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/klimat-1981332596.html
Представители бизнеса России обсудили климатическую повестку перед СОР29
Представители бизнеса России обсудили климатическую повестку перед СОР29 - РИА Новости, 01.11.2024
Представители бизнеса России обсудили климатическую повестку перед СОР29
Накануне конференции ООН по изменению климата (COP29) представители российского бизнеса провели традиционную встречу "Российский бизнес накануне COP29: нас... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:27
2024-11-01T13:27
россия
эн+ (en+ group)
сибур холдинг
русгидро
климат
новый курс
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Накануне конференции ООН по изменению климата (COP29) представители российского бизнеса провели традиционную встречу "Российский бизнес накануне COP29: нас услышат?" и обсудили актуальную повестку российской делегации, сообщили в оргкомитете "Рoссийского пaртнерства за сохранение климата".В обсуждении приняли участие представители компаний "РусГидро", "Сибур", Kept, "Контур", а также Сбербанка, Промсвязьбанка, Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора", Общественного совета при Росгидромете и юридический фирмы Melling, Voitishkin &amp; Partners.В ходе встречи директор по устойчивому развитию Эн+ Ирина Бахтина отметила, что многие компании приступили к пересмотру методов достижения своих стратегий Net Zero. Причем, это глобальный тренд: бизнес корректирует сроки достижения углеродной нейтральности, зачастую заменяя и само понятие на "100% использование ВИЭ". В нормативных государственных документах сроки также "сдвигают вправо"."Все понимают, с какими гирями на ногах в виде страновых и технологических ограничений российскому бизнесу приходится продвигаться к достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов", — цитируют в оргкомитете Бахтину.
https://ria.ru/20240927/moskva-1974910444.html
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россия, эн+ (en+ group), сибур холдинг, русгидро, климат
Россия, Эн+ (En+ Group), Сибур Холдинг, РусГидро, Климат, Новый курс

Представители бизнеса России обсудили климатическую повестку перед СОР29

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДеловые люди
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Накануне конференции ООН по изменению климата (COP29) представители российского бизнеса провели традиционную встречу "Российский бизнес накануне COP29: нас услышат?" и обсудили актуальную повестку российской делегации, сообщили в оргкомитете "Рoссийского пaртнерства за сохранение климата".
В обсуждении приняли участие представители компаний "РусГидро", "Сибур", Kept, "Контур", а также Сбербанка, Промсвязьбанка, Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора", Общественного совета при Росгидромете и юридический фирмы Melling, Voitishkin & Partners.
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В ходе встречи директор по устойчивому развитию Эн+ Ирина Бахтина отметила, что многие компании приступили к пересмотру методов достижения своих стратегий Net Zero. Причем, это глобальный тренд: бизнес корректирует сроки достижения углеродной нейтральности, зачастую заменяя и само понятие на "100% использование ВИЭ". В нормативных государственных документах сроки также "сдвигают вправо".
"Все понимают, с какими гирями на ногах в виде страновых и технологических ограничений российскому бизнесу приходится продвигаться к достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов", — цитируют в оргкомитете Бахтину.
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