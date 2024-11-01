https://ria.ru/20241101/klimat-1981332596.html

Представители бизнеса России обсудили климатическую повестку перед СОР29

Представители бизнеса России обсудили климатическую повестку перед СОР29 - РИА Новости, 01.11.2024

Представители бизнеса России обсудили климатическую повестку перед СОР29

Накануне конференции ООН по изменению климата (COP29) представители российского бизнеса провели традиционную встречу "Российский бизнес накануне COP29: нас... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:27

2024-11-01T13:27

2024-11-01T13:27

россия

эн+ (en+ group)

сибур холдинг

русгидро

климат

новый курс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974463222_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_53c08d032e7ed57f74d4fceb2b0066fa.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Накануне конференции ООН по изменению климата (COP29) представители российского бизнеса провели традиционную встречу "Российский бизнес накануне COP29: нас услышат?" и обсудили актуальную повестку российской делегации, сообщили в оргкомитете "Рoссийского пaртнерства за сохранение климата".В обсуждении приняли участие представители компаний "РусГидро", "Сибур", Kept, "Контур", а также Сбербанка, Промсвязьбанка, Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора", Общественного совета при Росгидромете и юридический фирмы Melling, Voitishkin & Partners.В ходе встречи директор по устойчивому развитию Эн+ Ирина Бахтина отметила, что многие компании приступили к пересмотру методов достижения своих стратегий Net Zero. Причем, это глобальный тренд: бизнес корректирует сроки достижения углеродной нейтральности, зачастую заменяя и само понятие на "100% использование ВИЭ". В нормативных государственных документах сроки также "сдвигают вправо"."Все понимают, с какими гирями на ногах в виде страновых и технологических ограничений российскому бизнесу приходится продвигаться к достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов", — цитируют в оргкомитете Бахтину.

https://ria.ru/20240927/moskva-1974910444.html

https://ria.ru/20241024/pogoda-1979864902.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, эн+ (en+ group), сибур холдинг, русгидро, климат