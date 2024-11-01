https://ria.ru/20241101/kitaj-1981363789.html

В Китае будут платить за первый брак, если невеста младше 35 лет

В Китае будут платить за первый брак, если невеста младше 35 лет - РИА Новости, 01.11.2024

В Китае будут платить за первый брак, если невеста младше 35 лет

Правительство города Люйлян в китайской провинции Шаньси будет выдавать по 1,5 тысячи юаней (около 20 тысяч рублей) за первый брак парам, если невесте будет... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:20

2024-11-01T15:20

2024-11-01T16:34

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шаньси

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство города Люйлян в китайской провинции Шаньси будет выдавать по 1,5 тысячи юаней (около 20 тысяч рублей) за первый брак парам, если невесте будет меньше 35 лет, сообщило китайское издание "Пэнпай". Нововведение связано с падением числа бракосочетаний, а вместе с тем и рождаемости: в 2005 году в Люйляне на 1 тысячу жителей рождалось в среднем 13,61, а в 2023 году - всего 6,6. "С 1 января 2025 года пары, которые зарегистрируют брак в городе Люйлян при том, что и жених, и невеста впервые вступают в брак и невесте будет не более 35 лет, получат вознаграждение в размере 1,5 тысячи юаней,"- пишет издание. Выплаты коснутся молодых семей, если хотя бы один из новобрачных имеет прописку в Люйляне. В администрации города объяснили, что возрастное ограничение в 35 лет введено, чтобы молодая семья успела обзавестись детьми. В этом случае она получит дополнительные выплаты - за первого ребенка 2 тысячи юаней (около 27 тысяч рублей), за второго– 5 тысяч юаней (около 68 тысяч юаней), а за третьего– 8 тысяч юаней (около 108 тысяч рублей). Как минимум два китайских города уже приняли подобные меры - там размер материальной помощи молодоженам составил 1 тысячу юаней (около 13 тысяч рублей). Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения. Одной из причин стала внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья - один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка. Согласно данным переписи населения 2020 года, в Китае численность мужчин на 34,9 миллиона человек превышала численность женщин. В 2022 году в Китае зарегистрировали рекордно низкое число браков - около 6,8 миллиона пар, что стало самым низким показателем за 37 лет.

https://ria.ru/20241025/kitaj-1980071310.html

https://ria.ru/20241021/uchenyy-1979055108.html

https://ria.ru/20241009/kitay-1977125958.html

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в мире, китай, шаньси