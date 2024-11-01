https://ria.ru/20241101/kiev-1981440162.html

"Зеленский в ярости": на Западе раскрыли послание Киева Вашингтону

"Зеленский в ярости": на Западе раскрыли послание Киева Вашингтону - РИА Новости, 01.11.2024

"Зеленский в ярости": на Западе раскрыли послание Киева Вашингтону

Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции с западными журналистами для того, чтобы публично раскритиковать администрацию президента США Джо Байдена,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T22:04

2024-11-01T22:04

2024-11-01T22:04

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции с западными журналистами для того, чтобы публично раскритиковать администрацию президента США Джо Байдена, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.В среду глава киевского режима встретился с представителями ведущих изданий стран Северной Европы. Во время интервью он, помимо всего прочего, заявил, что появление в СМИ информации о его просьбе к США передать ему ракеты "Томагавк" говорит о том, что между ними "нет ничего конфиденциального"."Зеленский был из-за этого в ярости и, фактически, это была главная причина, почему он созвал эту пресс-конференцию <…>. Он очень ясно дал понять, что он критикует администрацию за то, что она с ним сделала", — отметил Меркурис.По мнению аналитика, глава киевского режима был недоволен не столько тем, что США отказались передавать ему ракеты, сколько тем, что информация о его просьбе просочилась именно таким образом.Подробности секретного пункта так называемого плана победы Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", подразумевавшего просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк", раскрыла газета New York Times со ссылкой на американских официальных лиц. При этом чиновники в США охарактеризовали эту просьбу как "абсолютно невыполнимую".Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требование Зеленского вызвало в Штатах оторопь.Президент Владимир Путин отмечал, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Это изменило бы его суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981359950.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981409921.html

https://ria.ru/20241101/zelenskiy-1981436127.html

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