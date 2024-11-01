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Медведчук заявил о невозможности полного отрыва Киева от России - РИА Новости, 01.11.2024
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12:19 01.11.2024 (обновлено: 12:56 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/kiev-1981316764.html
Медведчук заявил о невозможности полного отрыва Киева от России
Медведчук заявил о невозможности полного отрыва Киева от России - РИА Новости, 01.11.2024
Медведчук заявил о невозможности полного отрыва Киева от России
Киев с помощью Запада реализует политику полного отрыва от России, однако эта задача невыполнима, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:19
2024-11-01T12:56
киев
россия
украина
виктор медведчук
михаил булгаков
анна ахматова
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Киев с помощью Запада реализует политику полного отрыва от России, однако эта задача невыполнима, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в авторской колонке на платформе "Смотрим". "Основная задача западных кураторов традиционно состоит в том, чтобы оторвать Киев от России. Но пока Россия существует, существует ее культура и народная историческая память, это невозможно. Именно поэтому был дан приказ уничтожить нашу страну в Киеве: разрушить памятники, сжечь русские книги, запретить каноническое православие. И русская классическая литература становится преградой к такому уничтожению", - написал Медведчук в авторской колонке для российской государственной мультимедийной платформы "Смотрим". Он напомнил, что горсовет Киева принял решение демонтировать памятники уроженцу Киева Михаилу Булгакову на Андреевском спуске, уроженке Одессы Анне Ахматовой и русскому композитору Михаилу Глинке - в Городском саду. "В Одессе интеллигенция вяло, но протестует против культурного вандализма власти Зеленского, а в Киеве, очевидно, нельзя - столица, надо фасон держать. Вот и держат, позволяя уничтожать то, что является историческим достоянием Киева", - отметил Медведчук, добавив, что Киев является "не просто русским городом, а центром канонического православия... который заслуженно называли Вторым Иерусалимом". "В историческом плане Киев не просто связан с Россией, а это и есть Россия. Россия изначальная, мать городов русских", - подчеркнул Медведчук. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20241021/simonyan-1979043812.html
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html
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киев, россия, украина, виктор медведчук, михаил булгаков, анна ахматова, в мире
Киев, Россия, Украина, Виктор Медведчук, Михаил Булгаков, Анна Ахматова, В мире, Специальная военная операция на Украине
Медведчук заявил о невозможности полного отрыва Киева от России

Медведчук: Киев с помощью Запада реализует политику полного отрыва от России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Киев с помощью Запада реализует политику полного отрыва от России, однако эта задача невыполнима, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в авторской колонке на платформе "Смотрим".
"Основная задача западных кураторов традиционно состоит в том, чтобы оторвать Киев от России. Но пока Россия существует, существует ее культура и народная историческая память, это невозможно. Именно поэтому был дан приказ уничтожить нашу страну в Киеве: разрушить памятники, сжечь русские книги, запретить каноническое православие. И русская классическая литература становится преградой к такому уничтожению", - написал Медведчук в авторской колонке для российской государственной мультимедийной платформы "Смотрим".
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Он напомнил, что горсовет Киева принял решение демонтировать памятники уроженцу Киева Михаилу Булгакову на Андреевском спуске, уроженке Одессы Анне Ахматовой и русскому композитору Михаилу Глинке - в Городском саду.
"В Одессе интеллигенция вяло, но протестует против культурного вандализма власти Зеленского, а в Киеве, очевидно, нельзя - столица, надо фасон держать. Вот и держат, позволяя уничтожать то, что является историческим достоянием Киева", - отметил Медведчук, добавив, что Киев является "не просто русским городом, а центром канонического православия... который заслуженно называли Вторым Иерусалимом". "В историческом плане Киев не просто связан с Россией, а это и есть Россия. Россия изначальная, мать городов русских", - подчеркнул Медведчук.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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