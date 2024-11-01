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В Харькове ликвидировали полковника нацполиции Украины
В Харькове ликвидировали полковника нацполиции Украины - РИА Новости, 01.11.2024
В Харькове ликвидировали полковника нацполиции Украины
Расположение украинской полиции поражено в Харькове, ликвидирован полковник, заявили в нацполиции Украины. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:05
2024-11-01T21:05
2024-11-01T21:17
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Расположение украинской полиции поражено в Харькове, ликвидирован полковник, заявили в нацполиции Украины. Ранее в пятницу вечером мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Согласно сообщению нацполиции, по месту дислокации полицейских в Харькове был нанесен удар двумя ракетами. "Повреждено админздание и здания рядом. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Кроме того, отмечается, что еще 26 сотрудников украинской полиции получили ранения. Идет разбор завалов.
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
В Харькове ликвидировали полковника нацполиции Украины
Нацполиция Украины: в Харькове поражено расположение полиции, полковник погиб