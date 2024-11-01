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На KMZ рассказали об испытаниях патрульного катера для МЧС - РИА Новости, 01.11.2024
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13:46 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/kater-1981341637.html
На KMZ рассказали об испытаниях патрульного катера для МЧС
На KMZ рассказали об испытаниях патрульного катера для МЧС - РИА Новости, 01.11.2024
На KMZ рассказали об испытаниях патрульного катера для МЧС
Первые испытания катера РПК-640 для МЧС России по контракту на 2,7 миллиарда рублей прошли успешно, сообщил холдинг ВПК "Кингисеппский машиностроительный завод" РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:46
2024-11-01T13:46
безопасность
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Первые испытания катера РПК-640 для МЧС России по контракту на 2,7 миллиарда рублей прошли успешно, сообщил холдинг ВПК "Кингисеппский машиностроительный завод" (KMZ). "Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" провёл испытания патрульного катера РПК-640, изготовленного в рамках крупного контракта для МЧС России. Контракт на производство крупной партии катеров РПК-640 позволяет КМЗ запустить серийное производство данного типа катеров. В мае холдинг выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ, общая сумма заказа 2,76 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В рамках контрактов KMZ построит катера трех видов: патрульные ПК-500 и РПК-640 и несколько катеров RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода). "Ходовые испытания катера РПК-640 прошли великолепно. Катер отлично себя показал на воде, хорошо маневрировал, управлялся, и достиг скорости в 70 километров в час. Все оборудование катера работало исправно. Эти катера отлично справятся с обеспечением безопасности водных путей всех регионов России", — рассказал руководитель проекта серийного производства катеров РПК-640 Александр Яшин.
https://ria.ru/20240402/kater_master-1937229255.html
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безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На KMZ рассказали об испытаниях патрульного катера для МЧС

KMZ: первые испытания патрульного катера РПК-640 для МЧС России прошли успешно

© Фото : КМЗПатрульные катера РПК-640 для МЧС России, изготовленные "Кингисеппским машиностроительным заводом"
Патрульные катера РПК-640 для МЧС России, изготовленные Кингисеппским машиностроительным заводом - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : КМЗ
Патрульные катера РПК-640 для МЧС России, изготовленные "Кингисеппским машиностроительным заводом"
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Первые испытания катера РПК-640 для МЧС России по контракту на 2,7 миллиарда рублей прошли успешно, сообщил холдинг ВПК "Кингисеппский машиностроительный завод" (KMZ).
"Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" провёл испытания патрульного катера РПК-640, изготовленного в рамках крупного контракта для МЧС России. Контракт на производство крупной партии катеров РПК-640 позволяет КМЗ запустить серийное производство данного типа катеров. В мае холдинг выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ, общая сумма заказа 2,76 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В рамках контрактов KMZ построит катера трех видов: патрульные ПК-500 и РПК-640 и несколько катеров RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода).
"Ходовые испытания катера РПК-640 прошли великолепно. Катер отлично себя показал на воде, хорошо маневрировал, управлялся, и достиг скорости в 70 километров в час. Все оборудование катера работало исправно. Эти катера отлично справятся с обеспечением безопасности водных путей всех регионов России", — рассказал руководитель проекта серийного производства катеров РПК-640 Александр Яшин.
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БезопасностьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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