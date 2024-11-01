https://ria.ru/20241101/kater-1981341637.html

На KMZ рассказали об испытаниях патрульного катера для МЧС

На KMZ рассказали об испытаниях патрульного катера для МЧС - РИА Новости, 01.11.2024

На KMZ рассказали об испытаниях патрульного катера для МЧС

Первые испытания катера РПК-640 для МЧС России по контракту на 2,7 миллиарда рублей прошли успешно, сообщил холдинг ВПК "Кингисеппский машиностроительный завод" РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:46

2024-11-01T13:46

2024-11-01T13:46

безопасность

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981339311_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_682410890edd360a2afb8c0d80a8f32a.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Первые испытания катера РПК-640 для МЧС России по контракту на 2,7 миллиарда рублей прошли успешно, сообщил холдинг ВПК "Кингисеппский машиностроительный завод" (KMZ). "Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" провёл испытания патрульного катера РПК-640, изготовленного в рамках крупного контракта для МЧС России. Контракт на производство крупной партии катеров РПК-640 позволяет КМЗ запустить серийное производство данного типа катеров. В мае холдинг выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ, общая сумма заказа 2,76 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В рамках контрактов KMZ построит катера трех видов: патрульные ПК-500 и РПК-640 и несколько катеров RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода). "Ходовые испытания катера РПК-640 прошли великолепно. Катер отлично себя показал на воде, хорошо маневрировал, управлялся, и достиг скорости в 70 километров в час. Все оборудование катера работало исправно. Эти катера отлично справятся с обеспечением безопасности водных путей всех регионов России", — рассказал руководитель проекта серийного производства катеров РПК-640 Александр Яшин.

https://ria.ru/20240402/kater_master-1937229255.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)