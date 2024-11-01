https://ria.ru/20241101/karl-1981260165.html

СМИ узнали, что написал Карл III о православии 26 лет назад

СМИ узнали, что написал Карл III о православии 26 лет назад - РИА Новости, 01.11.2024

СМИ узнали, что написал Карл III о православии 26 лет назад

Король Великобритании Карл III считал, что православная церковь - единственная христианская конфессия, которая "не испорчена отвратительной политкорректностью", РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T03:58

2024-11-01T03:58

2024-11-01T03:58

великобритания

карл iii

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Король Великобритании Карл III считал, что православная церковь - единственная христианская конфессия, которая "не испорчена отвратительной политкорректностью", сообщает газета Telegraph со ссылкой на частное письмо монарха. В переписке, которая датируется 1998 годом будущий король, который тогда носил титул принца Уэльского, признался, что с возрастом его все больше тянет к "вечным традициям" православной церкви. "Лично меня, чем старше я становлюсь, тем больше тянет к великим, неподвластным времени традициям православной церкви. Они единственные, кого не испортила отвратительная политкорректность", - написал Карл III своему другу Дадли Поплаку, покойному дизайнеру интерьеров, который тесно сотрудничал с королевской семьей. В той же переписке король критиковал переход к генетически модифицированным продуктам или "франкенштейновской" пище. Он написал, что использование ГМО наводит на него "абсолютное уныние и отчаяние". Адресат умер в 2005 году, и это письмо стало одним из нескольких связанных с королевской властью документов, которые ушли с молотка на торгах Lay's Auctions. Комплект из шести писем был продан более чем за 1 700 фунтов стерлингов (около 2,2 тысячи долларов).

https://ria.ru/20241012/avstraliya-1977779956.html

https://ria.ru/20240529/nagrada-1949036525.html

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великобритания, карл iii