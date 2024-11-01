https://ria.ru/20241101/karl-1981260165.html
СМИ узнали, что написал Карл III о православии 26 лет назад
СМИ узнали, что написал Карл III о православии 26 лет назад - РИА Новости, 01.11.2024
СМИ узнали, что написал Карл III о православии 26 лет назад
Король Великобритании Карл III считал, что православная церковь - единственная христианская конфессия, которая "не испорчена отвратительной политкорректностью", РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T03:58
2024-11-01T03:58
2024-11-01T03:58
великобритания
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959765480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff35a4b1b437d179f4584a69a2f822c2.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Король Великобритании Карл III считал, что православная церковь - единственная христианская конфессия, которая "не испорчена отвратительной политкорректностью", сообщает газета Telegraph со ссылкой на частное письмо монарха. В переписке, которая датируется 1998 годом будущий король, который тогда носил титул принца Уэльского, признался, что с возрастом его все больше тянет к "вечным традициям" православной церкви. "Лично меня, чем старше я становлюсь, тем больше тянет к великим, неподвластным времени традициям православной церкви. Они единственные, кого не испортила отвратительная политкорректность", - написал Карл III своему другу Дадли Поплаку, покойному дизайнеру интерьеров, который тесно сотрудничал с королевской семьей. В той же переписке король критиковал переход к генетически модифицированным продуктам или "франкенштейновской" пище. Он написал, что использование ГМО наводит на него "абсолютное уныние и отчаяние". Адресат умер в 2005 году, и это письмо стало одним из нескольких связанных с королевской властью документов, которые ушли с молотка на торгах Lay's Auctions. Комплект из шести писем был продан более чем за 1 700 фунтов стерлингов (около 2,2 тысячи долларов).
https://ria.ru/20241012/avstraliya-1977779956.html
https://ria.ru/20240529/nagrada-1949036525.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959765480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8fdff6dda4198009c67ba3a7782c404.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, карл iii
СМИ узнали, что написал Карл III о православии 26 лет назад
Telegraph: Карл III назвал православие "не испорченным политкорректностью"
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Король Великобритании Карл III считал, что православная церковь - единственная христианская конфессия, которая "не испорчена отвратительной политкорректностью", сообщает газета Telegraph
со ссылкой на частное письмо монарха.
В переписке, которая датируется 1998 годом будущий король, который тогда носил титул принца Уэльского, признался, что с возрастом его все больше тянет к "вечным традициям" православной церкви.
"Лично меня, чем старше я становлюсь, тем больше тянет к великим, неподвластным времени традициям православной церкви. Они единственные, кого не испортила отвратительная политкорректность", - написал Карл III своему другу Дадли Поплаку, покойному дизайнеру интерьеров, который тесно сотрудничал с королевской семьей.
В той же переписке король критиковал переход к генетически модифицированным продуктам или "франкенштейновской" пище. Он написал, что использование ГМО наводит на него "абсолютное уныние и отчаяние".
Адресат умер в 2005 году, и это письмо стало одним из нескольких связанных с королевской властью документов, которые ушли с молотка на торгах Lay's Auctions. Комплект из шести писем был продан более чем за 1 700 фунтов стерлингов (около 2,2 тысячи долларов).