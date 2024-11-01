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СМИ узнали, что написал Карл III о православии 26 лет назад - РИА Новости, 01.11.2024
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03:58 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/karl-1981260165.html
СМИ узнали, что написал Карл III о православии 26 лет назад
СМИ узнали, что написал Карл III о православии 26 лет назад - РИА Новости, 01.11.2024
СМИ узнали, что написал Карл III о православии 26 лет назад
Король Великобритании Карл III считал, что православная церковь - единственная христианская конфессия, которая "не испорчена отвратительной политкорректностью", РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T03:58
2024-11-01T03:58
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Король Великобритании Карл III считал, что православная церковь - единственная христианская конфессия, которая "не испорчена отвратительной политкорректностью", сообщает газета Telegraph со ссылкой на частное письмо монарха. В переписке, которая датируется 1998 годом будущий король, который тогда носил титул принца Уэльского, признался, что с возрастом его все больше тянет к "вечным традициям" православной церкви. "Лично меня, чем старше я становлюсь, тем больше тянет к великим, неподвластным времени традициям православной церкви. Они единственные, кого не испортила отвратительная политкорректность", - написал Карл III своему другу Дадли Поплаку, покойному дизайнеру интерьеров, который тесно сотрудничал с королевской семьей. В той же переписке король критиковал переход к генетически модифицированным продуктам или "франкенштейновской" пище. Он написал, что использование ГМО наводит на него "абсолютное уныние и отчаяние". Адресат умер в 2005 году, и это письмо стало одним из нескольких связанных с королевской властью документов, которые ушли с молотка на торгах Lay's Auctions. Комплект из шести писем был продан более чем за 1 700 фунтов стерлингов (около 2,2 тысячи долларов).
https://ria.ru/20241012/avstraliya-1977779956.html
https://ria.ru/20240529/nagrada-1949036525.html
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великобритания, карл iii
Великобритания, Карл III
СМИ узнали, что написал Карл III о православии 26 лет назад

Telegraph: Карл III назвал православие "не испорченным политкорректностью"

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Король Великобритании Карл III считал, что православная церковь - единственная христианская конфессия, которая "не испорчена отвратительной политкорректностью", сообщает газета Telegraph со ссылкой на частное письмо монарха.
В переписке, которая датируется 1998 годом будущий король, который тогда носил титул принца Уэльского, признался, что с возрастом его все больше тянет к "вечным традициям" православной церкви.
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"Лично меня, чем старше я становлюсь, тем больше тянет к великим, неподвластным времени традициям православной церкви. Они единственные, кого не испортила отвратительная политкорректность", - написал Карл III своему другу Дадли Поплаку, покойному дизайнеру интерьеров, который тесно сотрудничал с королевской семьей.
В той же переписке король критиковал переход к генетически модифицированным продуктам или "франкенштейновской" пище. Он написал, что использование ГМО наводит на него "абсолютное уныние и отчаяние".
Адресат умер в 2005 году, и это письмо стало одним из нескольких связанных с королевской властью документов, которые ушли с молотка на торгах Lay's Auctions. Комплект из шести писем был продан более чем за 1 700 фунтов стерлингов (около 2,2 тысячи долларов).
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