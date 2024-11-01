Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 1 ноября
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДевушка в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге
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1 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников, связанных с разными сферами жизни общества. На эту дату в календаре приходится Международный день вегана, День судебного пристава в России, а также Иоаннов день. Какой сегодня профессиональный праздник, важные исторические события в мире, что можно делать и какие существуют запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
На 1 ноября выпадает сразу несколько знаменательных событий и дат. В России свой профессиональный праздник отмечают служащие Федеральной службы судебных приставов и менеджеры, а православные верующие вспоминают преподобного Иоанна Рыльского.
Профессиональные праздники
1 ноября в России отмечается День судебного пристава. Впервые упоминания о судебных приставах встречаются в судных грамотах Пскова и Новгорода XIII–XV веков. Дата праздника установлена указом президента РФ № 1019 от 8 сентября 2009 года.В этот же день в 1865 году император Александр II подписал положение, которое определяло статус и полномочия судебных приставов в России. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов РФ получают поздравления от руководства, представителей власти, коллег и друзей.
День судебного пристава в России
31 октября, 15:56
День менеджера в России также приходится на 1 ноября. И хотя он не имеет статуса официального праздника, специалисты в области управления – руководители высшего, среднего и младшего звена, специалисты по продажам, проект-, продакт-, офис-менеджеры – все, кто причастен к управленческой деятельности, в этот день получают поздравления.
Церковные праздники
1 ноября в православии отмечается перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского – святого, почитаемого в качестве покровителя болгарского народа и основателя Рыльского мужского монастыря. Это и день памяти Пророка Иоиля, скорбного воспоминания Мученика Уара и семи учителей христианских, а также всех святых Архангельской митрополии. Католики многих стран мира празднуют Торжество всех святых.
Церковный календарь на ноябрь 2024: праздники и посты
31 октября, 11:01
Народные праздники
На Руси в Иванов (Иоаннов) день отмечали проводы осени и встречали зиму. С 1 ноября ударяли морозы. По народным поверьям, если в этот день шел снег, то и весна будет поздней и холодной, а если стояла оттепель – следующая весна порадует погожими днями.
Согласно поверью, на Ивана конюшенный домовой треплет кобылам гривы и вздымает жеребцов на дыбы. Поэтому лошадей в этот день не запрягали, давали им отдохнуть. По приметам, на стол обязательно подают блюда из курицы – жареную или запеченную птицу, лапшу на курином бульоне и особые пироги – курники.
© iStock.com / looobyКурица с картошкой запеченная в духовке
© iStock.com / loooby
Курица с картошкой запеченная в духовке
Курица с картошкой в духовке: рецепты от профессионалов
27 сентября, 15:17
Какой сегодня праздник в мире
Приверженцы растительной пищи во всем мире ежегодно 1 ноября празднуют день вегана. С 1994 года в Международный день вегана (World Vegan Day) проводятся общественные события и массовые мероприятия, посвященные распространению информации о преимуществах веганской системы питания и образа жизни.
Международный день вегана
31 октября, 15:56
Памятные даты в истории
Значимые события, которые произошли 1 ноября:
● 1520 год – открыт Магелланов пролив.
● 1612 год – бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город.
● 1894 год – на престол вступил последний российский император Николай II.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция фотографии, на которой изображена церемония помазания на царство Императора России Николая II, 14 мая 1896 года
Репродукция фотографии, на которой изображена церемония помазания на царство Императора России Николая II, 14 мая 1896 года
● 1899 год – на воду спущен российский крейсер "Варяг".
● 1952 год – первые в истории испытания водородной бомбы в США.
● 1959 год – в Ленинграде открыт первый в СССР Дворец бракосочетания.
● 1963 год – в СССР запущен первый маневрирующий космический аппарат "Полет-1".
● 1993 год – дата вступления в силу Маастрихтского договора, положившего начало Европейскому союзу.
● 1997 год – начало вещания российского телеканала "Культура".
● 1998 год – создана Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации.
● 1998 год – начал свою работу Европейский Суд по правам человека.
Именины
В первый день ноября именины отмечают:
- Дмитрий
- Иван
- Леонтий
- Михаил
- Николай
- Павел
- Петр
- Сергей
- Феликс
Суббота 2 ноября будет сокращенным рабочим днем
30 октября, 11:04