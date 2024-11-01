https://ria.ru/20241101/kakoy-prazdnik-segodnya-1981130882.html

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 1 ноября

Какой сегодня праздник: что отмечают 1 ноября в России и в мире по календарю

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 1 ноября

1 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников, связанных с разными сферами жизни общества. На эту дату в календаре приходится Международный день... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T06:45

2024-11-01T06:45

2024-11-01T10:18

россия

в мире

праздники

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1 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников, связанных с разными сферами жизни общества. На эту дату в календаре приходится Международный день вегана, День судебного пристава в России, а также Иоаннов день. Какой сегодня профессиональный праздник, важные исторические события в мире, что можно делать и какие существуют запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииНа 1 ноября выпадает сразу несколько знаменательных событий и дат. В России свой профессиональный праздник отмечают служащие Федеральной службы судебных приставов и менеджеры, а православные верующие вспоминают преподобного Иоанна Рыльского.Профессиональные праздники1 ноября в России отмечается День судебного пристава. Впервые упоминания о судебных приставах встречаются в судных грамотах Пскова и Новгорода XIII–XV веков. Дата праздника установлена указом президента РФ № 1019 от 8 сентября 2009 года.В этот же день в 1865 году император Александр II подписал положение, которое определяло статус и полномочия судебных приставов в России. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов РФ получают поздравления от руководства, представителей власти, коллег и друзей.День менеджера в России также приходится на 1 ноября. И хотя он не имеет статуса официального праздника, специалисты в области управления – руководители высшего, среднего и младшего звена, специалисты по продажам, проект-, продакт-, офис-менеджеры – все, кто причастен к управленческой деятельности, в этот день получают поздравления.Церковные праздники1 ноября в православии отмечается перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского – святого, почитаемого в качестве покровителя болгарского народа и основателя Рыльского мужского монастыря. Это и день памяти Пророка Иоиля, скорбного воспоминания Мученика Уара и семи учителей христианских, а также всех святых Архангельской митрополии. Католики многих стран мира празднуют Торжество всех святых.Народные праздникиНа Руси в Иванов (Иоаннов) день отмечали проводы осени и встречали зиму. С 1 ноября ударяли морозы. По народным поверьям, если в этот день шел снег, то и весна будет поздней и холодной, а если стояла оттепель – следующая весна порадует погожими днями.Согласно поверью, на Ивана конюшенный домовой треплет кобылам гривы и вздымает жеребцов на дыбы. Поэтому лошадей в этот день не запрягали, давали им отдохнуть. По приметам, на стол обязательно подают блюда из курицы – жареную или запеченную птицу, лапшу на курином бульоне и особые пироги – курники.Какой сегодня праздник в миреПриверженцы растительной пищи во всем мире ежегодно 1 ноября празднуют день вегана. С 1994 года в Международный день вегана (World Vegan Day) проводятся общественные события и массовые мероприятия, посвященные распространению информации о преимуществах веганской системы питания и образа жизни.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 1 ноября:● 1520 год – открыт Магелланов пролив.● 1612 год – бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город.● 1894 год – на престол вступил последний российский император Николай II.● 1899 год – на воду спущен российский крейсер "Варяг".● 1952 год – первые в истории испытания водородной бомбы в США.● 1959 год – в Ленинграде открыт первый в СССР Дворец бракосочетания.● 1963 год – в СССР запущен первый маневрирующий космический аппарат "Полет-1".● 1993 год – дата вступления в силу Маастрихтского договора, положившего начало Европейскому союзу.● 1997 год – начало вещания российского телеканала "Культура".● 1998 год – создана Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации.● 1998 год – начал свою работу Европейский Суд по правам человека.ИмениныВ первый день ноября именины отмечают:

https://ria.ru/20241101/noyabr-1822919975.html

https://ria.ru/20241031/pristavy-1906131013.html

https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html

https://ria.ru/20240927/kuritsa_s_kartoshkoy-1975069391.html

https://ria.ru/20241031/veganstvo-1828221816.html

https://ria.ru/20241030/gosduma-1980855653.html

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