https://ria.ru/20241101/izrail-1981346079.html

СМИ: США просят Ливан объявить перемирие с Израилем в одностороннем порядке

СМИ: США просят Ливан объявить перемирие с Израилем в одностороннем порядке - РИА Новости, 01.11.2024

СМИ: США просят Ливан объявить перемирие с Израилем в одностороннем порядке

Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн обратился к руководству Ливана с просьбой объявить о прекращении огня с Израилем в одностороннем порядке в... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:11

2024-11-01T14:11

2024-11-01T14:11

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн обратился к руководству Ливана с просьбой объявить о прекращении огня с Израилем в одностороннем порядке в рамках усилий по содействию переговорам для достижения урегулирования конфликта, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного дипломата и высокопоставленный источник в ливанских политических кругах. "Посланник США на этой неделе попросил Ливан объявить об одностороннем прекращении огня с Израилем в рамках усилий по содействию переговорам о разрешении конфликта", - говорится в сообщении агентства. По данным источников, такое предложение было озвучено Хохштейном во время встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати. Как отмечается, в Ливане такое предложение посчитали неудачным, так как его принятие, скорее всего, было бы воспринято в стране как капитуляция. В среду израильская государственная телерадиокомпания Kan публиковала американский проект соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно ливанскими вооруженными силами и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня. Портал Axios со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников также сообщал, что переговоры по урегулированию ситуации в Ливане между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" достигли значительного прогресса, однако США пока не пришли к окончательному соглашению ни с одной из сторон. Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за прошедшие 18 лет шиитское движение "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий.

https://ria.ru/20241101/lag-1981258380.html

https://ria.ru/20241031/ssha-1981206307.html

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в мире, ливан, израиль, сша, амос хохштейн, джо байден, наджиб микати, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024