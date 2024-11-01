СМИ: США просят Ливан объявить перемирие с Израилем в одностороннем порядке
Reuters: советник Байдена попросил Ливан объявить о прекращении огня с Израилем
© AP Photo / Bilal HusseinРазрушения в Бейруте
© AP Photo / Bilal Hussein
Разрушения в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн обратился к руководству Ливана с просьбой объявить о прекращении огня с Израилем в одностороннем порядке в рамках усилий по содействию переговорам для достижения урегулирования конфликта, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного дипломата и высокопоставленный источник в ливанских политических кругах.
"Посланник США на этой неделе попросил Ливан объявить об одностороннем прекращении огня с Израилем в рамках усилий по содействию переговорам о разрешении конфликта", - говорится в сообщении агентства.
По данным источников, такое предложение было озвучено Хохштейном во время встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати. Как отмечается, в Ливане такое предложение посчитали неудачным, так как его принятие, скорее всего, было бы воспринято в стране как капитуляция.
В среду израильская государственная телерадиокомпания Kan публиковала американский проект соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно ливанскими вооруженными силами и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня.
Портал Axios со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников также сообщал, что переговоры по урегулированию ситуации в Ливане между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" достигли значительного прогресса, однако США пока не пришли к окончательному соглашению ни с одной из сторон.
Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за прошедшие 18 лет шиитское движение "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий.
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