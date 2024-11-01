Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США просят Ливан объявить перемирие с Израилем в одностороннем порядке - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/izrail-1981346079.html
СМИ: США просят Ливан объявить перемирие с Израилем в одностороннем порядке
СМИ: США просят Ливан объявить перемирие с Израилем в одностороннем порядке - РИА Новости, 01.11.2024
СМИ: США просят Ливан объявить перемирие с Израилем в одностороннем порядке
Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн обратился к руководству Ливана с просьбой объявить о прекращении огня с Израилем в одностороннем порядке в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:11
2024-11-01T14:11
в мире
ливан
израиль
сша
амос хохштейн
джо байден
наджиб микати
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979368365_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_63d2526bc168e6cb4b9ecfd7c3acf2d0.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн обратился к руководству Ливана с просьбой объявить о прекращении огня с Израилем в одностороннем порядке в рамках усилий по содействию переговорам для достижения урегулирования конфликта, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного дипломата и высокопоставленный источник в ливанских политических кругах. "Посланник США на этой неделе попросил Ливан объявить об одностороннем прекращении огня с Израилем в рамках усилий по содействию переговорам о разрешении конфликта", - говорится в сообщении агентства. По данным источников, такое предложение было озвучено Хохштейном во время встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати. Как отмечается, в Ливане такое предложение посчитали неудачным, так как его принятие, скорее всего, было бы воспринято в стране как капитуляция. В среду израильская государственная телерадиокомпания Kan публиковала американский проект соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно ливанскими вооруженными силами и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня. Портал Axios со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников также сообщал, что переговоры по урегулированию ситуации в Ливане между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" достигли значительного прогресса, однако США пока не пришли к окончательному соглашению ни с одной из сторон. Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за прошедшие 18 лет шиитское движение "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий.
https://ria.ru/20241101/lag-1981258380.html
https://ria.ru/20241031/ssha-1981206307.html
ливан
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979368365_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_9b13dbfa1e4235a2a1936e9a2d25f9a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, сша, амос хохштейн, джо байден, наджиб микати, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Амос Хохштейн, Джо Байден, Наджиб Микати, ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: США просят Ливан объявить перемирие с Израилем в одностороннем порядке

Reuters: советник Байдена попросил Ливан объявить о прекращении огня с Израилем

© AP Photo / Bilal HusseinРазрушения в Бейруте
Разрушения в Бейруте - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Разрушения в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн обратился к руководству Ливана с просьбой объявить о прекращении огня с Израилем в одностороннем порядке в рамках усилий по содействию переговорам для достижения урегулирования конфликта, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного дипломата и высокопоставленный источник в ливанских политических кругах.
"Посланник США на этой неделе попросил Ливан объявить об одностороннем прекращении огня с Израилем в рамках усилий по содействию переговорам о разрешении конфликта", - говорится в сообщении агентства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Совет ЛАГ призвал ООН принять резолюцию против решения Израиля по БАПОР
Вчера, 03:06
По данным источников, такое предложение было озвучено Хохштейном во время встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати. Как отмечается, в Ливане такое предложение посчитали неудачным, так как его принятие, скорее всего, было бы воспринято в стране как капитуляция.
В среду израильская государственная телерадиокомпания Kan публиковала американский проект соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно ливанскими вооруженными силами и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня.
Портал Axios со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников также сообщал, что переговоры по урегулированию ситуации в Ливане между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" достигли значительного прогресса, однако США пока не пришли к окончательному соглашению ни с одной из сторон.
Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за прошедшие 18 лет шиитское движение "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
WSJ раскрыла подробности перемирия, предлагаемого Израилю США
31 октября, 18:03
 
В миреЛиванИзраильСШААмос ХохштейнДжо БайденНаджиб МикатиООНХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала