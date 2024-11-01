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Умерла заслуженная артистка России Татьяна Иванова
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Иванова - РИА Новости, 01.11.2024
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Иванова
Заслуженная артистка России Татьяна Иванова умерла в возрасте 77 лет, сообщили в Telegram-канале Московского областного театра драмы и комедии. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:20
2024-11-01T12:20
2024-11-01T13:23
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заслуженная артистка России Татьяна Иванова умерла в возрасте 77 лет, сообщили в Telegram-канале Московского областного театра драмы и комедии. "Сегодня простились с заслуженной артисткой России Татьяной Павловной Ивановой (22.12.1946 – 28.10.2024)", - говорится в сообщении. Она окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ в 1970 году, затем служила в Тбилисском театре имени Грибоедова, а с 1972 года стала актрисой Ногинского театра, который сейчас известен как Московский областной театр драмы и комедии. Иванова была награждена званием заслуженной артистки РФ в 2004 году.
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россия, школа-студия мхат, театр
Культура, Россия, Школа-студия МХАТ, Театр
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Иванова
Заслуженная артистка России Татьяна Иванова умерла в возрасте 77 лет