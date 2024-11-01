Рейтинг@Mail.ru
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Иванова - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:20 01.11.2024 (обновлено: 13:23 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/ivanova-1981317017.html
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Иванова
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Иванова - РИА Новости, 01.11.2024
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Иванова
Заслуженная артистка России Татьяна Иванова умерла в возрасте 77 лет, сообщили в Telegram-канале Московского областного театра драмы и комедии. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:20
2024-11-01T13:23
культура
россия
школа-студия мхат
театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981317314_0:134:817:594_1920x0_80_0_0_b0a2f3157d034fc52256793a8ff7bc82.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заслуженная артистка России Татьяна Иванова умерла в возрасте 77 лет, сообщили в Telegram-канале Московского областного театра драмы и комедии. "Сегодня простились с заслуженной артисткой России Татьяной Павловной Ивановой (22.12.1946 – 28.10.2024)", - говорится в сообщении. Она окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ в 1970 году, затем служила в Тбилисском театре имени Грибоедова, а с 1972 года стала актрисой Ногинского театра, который сейчас известен как Московский областной театр драмы и комедии. Иванова была награждена званием заслуженной артистки РФ в 2004 году.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981317314_0:58:817:671_1920x0_80_0_0_7c4803ffdec5adb618d1796d2f6060f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, школа-студия мхат, театр
Культура, Россия, Школа-студия МХАТ, Театр
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Иванова

Заслуженная артистка России Татьяна Иванова умерла в возрасте 77 лет

© Фото : МосОблДрама/TelegramЗаслуженная артистка России Татьяна Иванова
Заслуженная артистка России Татьяна Иванова - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : МосОблДрама/Telegram
Заслуженная артистка России Татьяна Иванова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заслуженная артистка России Татьяна Иванова умерла в возрасте 77 лет, сообщили в Telegram-канале Московского областного театра драмы и комедии.
"Сегодня простились с заслуженной артисткой России Татьяной Павловной Ивановой (22.12.1946 – 28.10.2024)", - говорится в сообщении.
Она окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ в 1970 году, затем служила в Тбилисском театре имени Грибоедова, а с 1972 года стала актрисой Ногинского театра, который сейчас известен как Московский областной театр драмы и комедии. Иванова была награждена званием заслуженной артистки РФ в 2004 году.
 
КультураРоссияШкола-студия МХАТТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала