https://ria.ru/20241101/ispanija-1981308234.html
Не менее 250 человек пропали без вести в результате наводнений в Испании
Не менее 250 человек пропали без вести в результате наводнений в Испании - РИА Новости, 01.11.2024
Не менее 250 человек пропали без вести в результате наводнений в Испании
Не менее 250 человек считаются пропавшими без вести в результате наводнений на востоке Испании, пишет газета Español со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:42
2024-11-01T11:42
2024-11-01T11:47
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Не менее 250 человек считаются пропавшими без вести в результате наводнений на востоке Испании, пишет газета Español со ссылкой на источники. Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог. "По оценкам властей, число пропавших без вести может составлять 250 человек", - сообщили газете неназванные неофициальные источники, участвующие в спасательных работах. Издание добавляет, что основные спасательные работы ведутся в наиболее пострадавших районах, например в городе Чива провинции Валенсия. По словам газеты, спасательные службы продолжают находить множество тел погибших, в основном "в гаражах". "На шоссе (у города Чива - ред.) перевернуты сотни машин, и внутри них наверняка есть люди", - отмечает газета. Ранее газета 20minutos сообщала, что число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 158. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными о россиянах, пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании. Местное агентство Europa Press сообщило о постепенном восстановлении подачи электричества в провинции Валенсия. Если в среду без света оставались 155 тысяч домов, то сейчас - лишь 40 тысяч.
https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981167141.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981306659_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_02a2a797b32cc2df83fb160c1918c5f1.jpg
Последствия наводнения в испанской Валенсии
Последствия наводнения в испанской Валенсии
2024-11-01T11:42
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в мире, испания, валенсия (область), россия, наводнения в испании
В мире, Испания, Валенсия (область), Россия, Наводнения в Испании
Не менее 250 человек пропали без вести в результате наводнений в Испании
Español: не менее 250 человек пропали без вести из-за наводнений в Испании
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Не менее 250 человек считаются пропавшими без вести в результате наводнений на востоке Испании, пишет газета Español
со ссылкой на источники.
Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии
, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.
"По оценкам властей, число пропавших без вести может составлять 250 человек", - сообщили газете неназванные неофициальные источники, участвующие в спасательных работах.
Издание добавляет, что основные спасательные работы ведутся в наиболее пострадавших районах, например в городе Чива провинции Валенсия. По словам газеты, спасательные службы продолжают находить множество тел погибших, в основном "в гаражах".
"На шоссе (у города Чива - ред.) перевернуты сотни машин, и внутри них наверняка есть люди", - отмечает газета.
Ранее газета 20minutos сообщала, что число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 158. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России
в Барселоне
, диппредставительство не располагает данными о россиянах, пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании.
Местное агентство Europa Press сообщило о постепенном восстановлении подачи электричества в провинции Валенсия. Если в среду без света оставались 155 тысяч домов, то сейчас - лишь 40 тысяч.