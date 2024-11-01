https://ria.ru/20241101/isk-1981252596.html
Трамп подал иск против CBS из-за интервью Харрис
Трамп подал иск против CBS из-за интервью Харрис - РИА Новости, 01.11.2024
Трамп подал иск против CBS из-за интервью Харрис
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подал в суд на CBS на 10 миллиардов долларов и обвинил их во вмешательстве в выборы из-за отказа... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T00:51
2024-11-01T00:51
2024-11-01T00:51
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подал в суд на CBS на 10 миллиардов долларов и обвинил их во вмешательстве в выборы из-за отказа канала опубликовать неотредактированную версию интервью с его конкуренткой от демократов Камалой Харрис, следует из иска, который есть в распоряжении телеканала Fox News. "Это действие касается предвзятых и незаконных действий CBS по вмешательству в выборы и процесс голосования посредством злонамеренного, обманного и существенного искажения новостей, рассчитанных на (а) запутывание, обман и введение в заблуждение общественности и (б) попытку склонить чашу весов в пользу Демократической партии в преддверии напряженных президентских выборов 2024 года", - говорится в иске бывшего президента. Иск был подан в штате Техас и указывает на якобы нарушение телеканалом местного закона. Техас скорее относят к республиканским штатам, хотя юридически CBS зарегистрирован в демократических штатах Нью-Йорк и Делавэр. Интервью с Харрис на CBS вышло в программе "60 минут" в начале октября. В анонсе, опубликованном накануне интервью, Харрис не смогла четко ответить на вопрос ведущего о политике США по отношению к Израилю, за что подверглась насмешкам со стороны республиканцев. Однако полная версия, показанная в эфире телеканала, не содержала этого эпизода. Трамп обвинил CBS в мошенничестве, потребовал лишить телеканал лицензии на вещание, а также предоставить полную расшифровку интервью. Телеканал CBS отказался публиковать полную неотредактированную версию интервью по запросу Трампа, сославшись на Первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова. Телеканал признал, что интервью действительно редактировалось, но лишь с целью уместить "как можно больше ответов на вопросы со стороны вице-президента, как того позволяет формат интервью на 21 минуту". Ранее на фоне обвинений Трампа против CBS телеканал CNN сообщил, что интервью Трампа также подвергались редактированию. В частности, прореспубликанский Fox News якобы вырезал "бессвязные и ложные высказывания" из появления Трампа в сегменте утреннего шоу Fox and Friends, где кандидат в президенты общался с клиентами и сотрудниками барбершопа в Бронксе. Так, Fox News вырезал призывы Трампа не доверять газете Wall Street Journal, которая входит в одну медиагруппу с телеканалом, а также бессвязный ответ на вопрос о налоговой реформе и мигрантах в США. Fox News подтвердил CNN, что интервью было отредактировано, так как все сегменты с интервью в барбершопе подвергаются монтажу. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20241031/dzhonson-1981245383.html
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в мире, нью-йорк (город), камала харрис, дональд трамп, техас, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Нью-Йорк (город), Камала Харрис, Дональд Трамп, Техас, США, Выборы президента США — 2024
Трамп подал иск против CBS из-за интервью Харрис
Трамп подал иск против CBS из-за отказа публиковать полное интервью Харрис
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подал в суд на CBS на 10 миллиардов долларов и обвинил их во вмешательстве в выборы из-за отказа канала опубликовать неотредактированную версию интервью с его конкуренткой от демократов Камалой Харрис, следует из иска, который есть в распоряжении телеканала Fox News.
"Это действие касается предвзятых и незаконных действий CBS по вмешательству в выборы и процесс голосования посредством злонамеренного, обманного и существенного искажения новостей, рассчитанных на (а) запутывание, обман и введение в заблуждение общественности и (б) попытку склонить чашу весов в пользу Демократической партии в преддверии напряженных президентских выборов 2024 года", - говорится в иске бывшего президента.
Иск был подан в штате Техас
и указывает на якобы нарушение телеканалом местного закона. Техас скорее относят к республиканским штатам, хотя юридически CBS зарегистрирован в демократических штатах Нью-Йорк
и Делавэр
.
Интервью с Харрис на CBS вышло в программе "60 минут" в начале октября. В анонсе, опубликованном накануне интервью, Харрис не смогла четко ответить на вопрос ведущего о политике США по отношению к Израилю
, за что подверглась насмешкам со стороны республиканцев. Однако полная версия, показанная в эфире телеканала, не содержала этого эпизода. Трамп обвинил CBS в мошенничестве, потребовал лишить телеканал лицензии на вещание, а также предоставить полную расшифровку интервью.
Телеканал CBS отказался публиковать полную неотредактированную версию интервью по запросу Трампа, сославшись на Первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова. Телеканал признал, что интервью действительно редактировалось, но лишь с целью уместить "как можно больше ответов на вопросы со стороны вице-президента, как того позволяет формат интервью на 21 минуту".
Ранее на фоне обвинений Трампа против CBS телеканал CNN сообщил, что интервью Трампа также подвергались редактированию. В частности, прореспубликанский Fox News якобы вырезал "бессвязные и ложные высказывания" из появления Трампа в сегменте утреннего шоу Fox and Friends, где кандидат в президенты общался с клиентами и сотрудниками барбершопа в Бронксе. Так, Fox News вырезал призывы Трампа не доверять газете Wall Street Journal, которая входит в одну медиагруппу с телеканалом, а также бессвязный ответ на вопрос о налоговой реформе и мигрантах в США. Fox News подтвердил CNN, что интервью было отредактировано, так как все сегменты с интервью в барбершопе подвергаются монтажу.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.