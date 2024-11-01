https://ria.ru/20241101/inoagent-1981254683.html

Суд установил, что экс-главред "Новой газеты" вел политическую деятельность

Суд установил, что экс-главред "Новой газеты" вел политическую деятельность - РИА Новости, 01.11.2024

Суд установил, что экс-главред "Новой газеты" вел политическую деятельность

Признанный иноагентом бывший главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* осуществлял политическую деятельность, указано в официальных судебных документах, имеющихся РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T01:41

2024-11-01T01:41

2024-11-01T02:16

москва

россия

дмитрий муратов

московский городской суд

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

иноагент

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Признанный иноагентом бывший главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* осуществлял политическую деятельность, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Согласно представленным сведениям, Муратовым Д.А*. размещены многочисленные публикации, характеризующие политическую деятельность административного истца", — сказано в документах. Так, в качестве примеров, из документов следует, что в интервью официальному Youtube-каналу Odesa Film Studio одесской киностудии и одесской студии мультипликации "истец выражает поддержку Украине", также в интервью одному из украинских каналов Муратов* "высказывает мнение о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике". В интервью журналисту Юрию Дудю* (иноагент) Муратов* также высказывался в отношении органов государственной власти. В прошлом году Замоскворецкий райсуд отказал Муратову* в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. Позже Мосгорсуд утвердил решение. В реестр иноагентов Муратова* внесли в сентябре 2023 года. Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980321720.html

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москва, россия, дмитрий муратов, московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), иноагент