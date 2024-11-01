https://ria.ru/20241101/honor-1981101391.html

Обзор смартфона HONOR X7c: симпатично, недорого и прочно

Обзор смартфона HONOR X7c: симпатично, недорого и прочно - РИА Новости, 01.11.2024

Обзор смартфона HONOR X7c: симпатично, недорого и прочно

Доступный смартфон не должен быть примитивным. Так решили в HONOR и создали модель X7c (ИксСемьЦэ). Запоминающийся дизайн, экран с частотой 120 Гц и защита по... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:00

2024-11-01T10:00

2024-11-01T10:00

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Доступный смартфон не должен быть примитивным. Так решили в HONOR и создали модель X7c (ИксСемьЦэ). Запоминающийся дизайн, экран с частотой 120 Гц и защита по стандарту IP64 (АйПи64) — это далеко не все плюсы, предлагаемые новинкой, с которой познакомимся в обзоре РИА НовостиДизайнHONOR X7c выглядит гораздо дороже, чем есть на самом деле. Внешний вид выполнен во все еще актуальном "квадратном" стиле с крупным каменным блоком. Последнее пользователям нравится. Интересно, что в HONOR для недорогой модели сделали не просто три расцветки, но и разное оформление задней панели в зависимости от цвета. В руки нам попал "лунный белый" — внешне его задняя панель напоминает мрамор. Впрочем, как и любой смартфон HONOR, X7c будет упакован в чехол. Он идет в комплекте.Конструкторы уделили внимание прочности смартфона — HONOR X7c получил пятизвездочный сертификат SGS Premium Performance (ЭсДжиЭс Премиум Перформанс), подтверждающий устойчивость смартфона к падениям и ударам. Кроме того, он имеет степень защиты от влаги и пыли IP64. Производитель дополнительно подчеркивает, что смартфон морозоустойчив. Им комфортно пользоваться на улице при температуре воздуха до -20°C.ДисплейСмартфону достался яркий 6,77-дюймовый IPS (жидкокристаллический)-экран с разрешением 720x1610 пикселей — не самая высокая плотность пикселей на дюйм, но у разрешения HD+ (ЭйчДи+) есть преимущество в виде пониженного энергопотребления.Но главная "фишка" — это возможность обновлять картинку на 120 Гц. Усмартфона несколько режимов работы герцовки. В динамическом, например, система сама решает, где включать эти 120 Гц.Еще одно достоинство этого экрана — полное отсутствие мерцания, неприятного эффекта от ШИМ OLED (органический светодиод)-матриц. Глаза от HONOR X7c не устают.Производительность и коммуникацииПлатформой для смартфона стал чипсет от Qualcomm — Snapdragon 685.Популярное решение в этом сегменте смартфонов: 8 ядер, 6 нм, максимальная рабочая частота 2,8 ГГц и видеоускоритель Adreno 610.Смартфон в бенчмарке AnTuTu набирает более 300 тысяч баллов, что не впечатляет на фоне флагманов, но по меркам класса неплохо. Да и о "синтетических" тестах забываешь после пары дней с HONOR X7c — модель отличается плавным и отзывчивым интерфейсом, без намеков на подлагивания. В этом, конечно, еще и заслуга фирменной оболочки MagicOS 8,основанной на Android 14. Здесь доступны Google-сервисы, включая установку приложений через Google Play, но предустановлены и альтернативные магазины приложений.Для этого смартфона доступны две версии памяти — 6/128 и 8/256 ГБ. Если вдруг не хватает оперативной памяти, ее можно расширить из встроенной памяти. А последняя дополняется картой памяти, правда, лоток расширений тут комбинированный, придется выбирать между двумя сим-картами либо одной симкой и microSD (микроЭсДи).HONOR X7c получил все необходимые для современного смартфона коммуникации и интерфейсы — от двухдиапазонного Вайфая и Блютуса 5.0 до аудиоджека и чипа NFC (ЭнЭфСи). Последний обеспечивает бесконтактную оплату, например, с платежной системой Mir Pay.Приятное дополнение — инфракрасный датчик управления бытовой техникой.КамераВыдающийся (над корпусом) камерный модуль хоть и с четырьмя глазками, но скрывает две камеры — основную с разрешением 108 Мп и вспомогательный 2-мп датчик глубины, который позволяет получить размытие фона в портретных снимках.Главная камера отличается относительно широким динамическим диапазоном. При дневном свете автоматическая обработка добавляет красок в снимки — фотографии с достаточным уровнем детализации, их приятно рассматривать на экране смартфона.Режим высокого разрешения позволяет получать снимки в 108 Мп — детализация таких снимков несколько выше, но и "весят" они гораздо больше.Ночные снимки, получаемые на камеру HONOR X7c, отличаются хорошим контрастом и цветопередачей. Деталей на них немного меньше, чем на дневных фото.Звук, безопасность и автономностьСтереозвук стал стандартом даже для сегмента недорогих смартфонов — тренд не обошел стороной и HONOR X7c. Звучание стереопары громкое и приятное на слух.Использование сканера отпечатка пальцев в кнопке включения может кому-то показаться уже и не таким модным, как подэкранные сканеры. Но это решение надежное, проверенное временем — смартфон безошибочно считывает дактилоскопию пользователя. Разблокировать HONOR X7c можно и лицом.Смартфону достался аккумулятор повышенной емкости— 5200 мАч. Большая батарейка, разрешение экрана HD+ и энергоэффективная платформа сделали свое дело: HONOR X7c легко проработает полтора дня на одном заряде. А комплектная зарядка мощностью 35 Вт способна зарядить смартфон от 0 до 100% за полтора часа.ИтогоСтильный дизайн, крепкий корпус, яркий дисплей, хорошая производительность и высокая автономность — HONOR X7c получился сбалансированным смартфоном, который понравится покупателю, ищущему гаджет с максимумом возможностей по разумной цене.Стоимость новинки в цветах полночный черный и лесной зеленый составляет 17 990 рублей за конфигурацию памяти 6+128 ГБ и 20 990 рублей за версию 8+256 ГБ. С 1 по 15 ноября действует специальное предложение: скидка 3000 рублей и наушники HONOR CHOICE Earbuds X7 (ЧОЙС Иарбадс Икс7) в подарок.Информация об организаторе, правилах спецпредложения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте.Информация о продавце:АО "МегаФон Ритейл", 127006, г. 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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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