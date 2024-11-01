https://ria.ru/20241101/hamas-1981419957.html
Переговоры с Израилем не отвечают интересам палестинцев, заявил ХАМАС
Переговоры с Израилем не отвечают интересам палестинцев, заявил ХАМАС - РИА Новости, 01.11.2024
Переговоры с Израилем не отвечают интересам палестинцев, заявил ХАМАС
Палестинское движение ХАМАС не считает, что озвученные посредниками предложения о временном перемирии с Израилем и частичном обмене пленными отвечают интересам... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:57
2024-11-01T18:57
2024-11-01T20:23
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ГАЗА, 1 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не считает, что озвученные посредниками предложения о временном перемирии с Израилем и частичном обмене пленными отвечают интересам палестинцев, заявил РИА Новости источник в руководстве ХАМАС. "Делегация движения на протяжении последних дней выслушала от египетских и катарских посредников идеи относительно временного перемирия сроком на ограниченное число дней, увеличения количества грузовиков с гумпомощью и проведения в этот срок частичного обмена пленными… Эти предложения не включают ни полного прекращения агрессии, ни ухода оккупационных сил из сектора, ни возвращения беженцев", - сказал источник. "Эти предложения не отвечают потребностям нашего народа в безопасности, стабильности, проведении спасательных работ и работ по восстановлению, возобновления нормальной работы погранпереходов, в особенности КПП "Рафах", - добавил он.По словам источника, палестинский народ добивается "полного, всеобъемлющего и постоянного прекращения огня, полного вывода израильских войск из сектора Газа, возвращения перемещенных лиц и снятия блокады с сектора".Движение также считает необходимым "сначала обеспечить жизненные потребности палестинцев в продовольствии, жилье, лекарствах и восстановлении инфраструктуры в секторе Газа и только потом вести речь о серьезной договоренности по поводу обмена пленными, который предусматривал бы облегчение страданий палестинских заключенных и прекращение их безосновательных задержаний"."Движение ХАМАС открыто для любых идей и переговоров для достижения этих целей и выполнения резолюции 2735 Совета безопасности ООН", - заключил источник в руководстве ХАМАС.Ранее арабские СМИ сообщили, что на переговорах в Катаре в минувшие выходные глава ЦРУ Уильям Бернс предложил ввести перемирие в секторе Газа на 28 дней, чтобы реализовать сделку по обмену восьми израильских пленных на десятки палестинских заключенных.До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что есть предложение заключить перемирие в Газе на несколько дней и отпустить на свободу несколько пленных, чтобы потом провести консультации для достижения постоянного перемирия.
https://ria.ru/20241101/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241009/khamas-1977077603.html
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в мире, израиль, хамас, катар, египет, уильям бернс, абдель фаттах ас-сиси, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Катар, Египет, Уильям Бернс, Абдель Фаттах ас-Сиси, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Переговоры с Израилем не отвечают интересам палестинцев, заявил ХАМАС
ХАМАС: переговоры о перемирии с Израилем не отвечают интересам палестинцев
ГАЗА, 1 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не считает, что озвученные посредниками предложения о временном перемирии с Израилем и частичном обмене пленными отвечают интересам палестинцев, заявил РИА Новости источник в руководстве ХАМАС.
"Делегация движения на протяжении последних дней выслушала от египетских и катарских посредников идеи относительно временного перемирия сроком на ограниченное число дней, увеличения количества грузовиков с гумпомощью и проведения в этот срок частичного обмена пленными… Эти предложения не включают ни полного прекращения агрессии, ни ухода оккупационных сил из сектора, ни возвращения беженцев", - сказал источник.
"Эти предложения не отвечают потребностям нашего народа в безопасности, стабильности, проведении спасательных работ и работ по восстановлению, возобновления нормальной работы погранпереходов, в особенности КПП "Рафах", - добавил он.
По словам источника, палестинский народ добивается "полного, всеобъемлющего и постоянного прекращения огня, полного вывода израильских войск из сектора Газа, возвращения перемещенных лиц и снятия блокады с сектора".
Движение также считает необходимым "сначала обеспечить жизненные потребности палестинцев в продовольствии, жилье, лекарствах и восстановлении инфраструктуры в секторе Газа и только потом вести речь о серьезной договоренности по поводу обмена пленными, который предусматривал бы облегчение страданий палестинских заключенных и прекращение их безосновательных задержаний".
"Движение ХАМАС открыто для любых идей и переговоров для достижения этих целей и выполнения резолюции 2735 Совета безопасности ООН
", - заключил источник в руководстве ХАМАС.
Ранее арабские СМИ сообщили, что на переговорах в Катаре
в минувшие выходные глава ЦРУ Уильям Бернс
предложил ввести перемирие в секторе Газа на 28 дней, чтобы реализовать сделку по обмену восьми израильских пленных на десятки палестинских заключенных.
До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
заявил, что есть предложение заключить перемирие в Газе на несколько дней и отпустить на свободу несколько пленных, чтобы потом провести консультации для достижения постоянного перемирия.