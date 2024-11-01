https://ria.ru/20241101/gruziya-1981302154.html

"Грузинская мечта" заявила о случаях кражи оппозицией голосов на выборах

"Грузинская мечта" заявила о случаях кражи оппозицией голосов на выборах - РИА Новости, 01.11.2024

"Грузинская мечта" заявила о случаях кражи оппозицией голосов на выборах

Правящая партия "Грузинская мечта" выявила более 80 случаев кражи оппозицией голосов на парламентских выборах 26 октября, заявил на брифинге исполнительный... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:11

2024-11-01T11:11

2024-11-01T12:00

грузинская мечта - демократическая грузия

в мире

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" выявила более 80 случаев кражи оппозицией голосов на парламентских выборах 26 октября, заявил на брифинге исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе."Я представлю вам схему, как крали голоса "Грузинской мечты" <…> У нас 81 достоверный факт. Это указывает на то, что кража имела системный характер", — сказал он.Мдинарадзе добавил, что партия сегодня же представит эти материалы в прокуратуру, и призвал надзорное ведомство внимательно расследовать каждый случай.Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов.В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, получившие в сумме 37,78 процента. Они уже заявили, что не признают результаты голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и потребовали проведения новых выборов под "международным администрированием".Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшее голосование тотально сфальсифицированным и призвала к манифестациям. Лидеры оппозиционных партий заявили, что начнут уличные протесты с понедельника, 4 ноября.

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грузинская мечта - демократическая грузия, в мире, парламентские выборы в грузии — 2024