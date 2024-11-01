https://ria.ru/20241101/grebeshok-1981263970.html

В Приморье пресекли контрабанду трех тонн браконьерского гребешка в КНР

В Приморье пресекли контрабанду трех тонн браконьерского гребешка в КНР - РИА Новости, 01.11.2024

В Приморье пресекли контрабанду трех тонн браконьерского гребешка в КНР

Таможенники в Приморье задержали 3 тонны добытого браконьерским путем гребешка, которые предприниматель из Владивостока пытался незаконно вывезти в КНР,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T05:30

2024-11-01T05:30

2024-11-01T05:30

происшествия

китай

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/116066/89/1160668971_0:0:2896:1630_1920x0_80_0_0_62f76dabcb00271b01a4b2e1740ec5d5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Таможенники в Приморье задержали 3 тонны добытого браконьерским путем гребешка, которые предприниматель из Владивостока пытался незаконно вывезти в КНР, сообщает Уссурийская таможня. "В пункте пропуска Полтавка таможенники пресекли контрабанду 3 тонн добытого браконьерским путем приморского гребешка. Коммерческую партию стратегически важного водного биоресурса пытались вывезти в Китай по поддельным документам", - говорится в сообщении. По данным таможни, предприниматель из Владивостока подал декларацию на экспорт живого гребешка, выращенного в искусственных условиях. Таможенники установили, что ветеринарные сертификаты недействительны. Директор компании не смог предоставить подтверждающие законность происхождения моллюсков документы. По факту контрабанды Уссурийская таможня возбудила уголовное дело, нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241028/pomogay-1980425114.html

https://ria.ru/20240621/zaderzhanie-1954415132.html

китай

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, китай, владивосток