https://ria.ru/20241101/grebeshok-1981263970.html
В Приморье пресекли контрабанду трех тонн браконьерского гребешка в КНР
В Приморье пресекли контрабанду трех тонн браконьерского гребешка в КНР - РИА Новости, 01.11.2024
В Приморье пресекли контрабанду трех тонн браконьерского гребешка в КНР
Таможенники в Приморье задержали 3 тонны добытого браконьерским путем гребешка, которые предприниматель из Владивостока пытался незаконно вывезти в КНР,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T05:30
2024-11-01T05:30
2024-11-01T05:30
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Таможенники в Приморье задержали 3 тонны добытого браконьерским путем гребешка, которые предприниматель из Владивостока пытался незаконно вывезти в КНР, сообщает Уссурийская таможня. "В пункте пропуска Полтавка таможенники пресекли контрабанду 3 тонн добытого браконьерским путем приморского гребешка. Коммерческую партию стратегически важного водного биоресурса пытались вывезти в Китай по поддельным документам", - говорится в сообщении. По данным таможни, предприниматель из Владивостока подал декларацию на экспорт живого гребешка, выращенного в искусственных условиях. Таможенники установили, что ветеринарные сертификаты недействительны. Директор компании не смог предоставить подтверждающие законность происхождения моллюсков документы. По факту контрабанды Уссурийская таможня возбудила уголовное дело, нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241028/pomogay-1980425114.html
https://ria.ru/20240621/zaderzhanie-1954415132.html
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происшествия, китай, владивосток
Происшествия, Китай, Владивосток
В Приморье пресекли контрабанду трех тонн браконьерского гребешка в КНР
Таможенники в Приморье задержали 3 тонны добытого браконьерским путем гребешка
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Таможенники в Приморье задержали 3 тонны добытого браконьерским путем гребешка, которые предприниматель из Владивостока пытался незаконно вывезти в КНР, сообщает Уссурийская таможня.
"В пункте пропуска Полтавка таможенники пресекли контрабанду 3 тонн добытого браконьерским путем приморского гребешка. Коммерческую партию стратегически важного водного биоресурса пытались вывезти в Китай по поддельным документам", - говорится в сообщении.
По данным таможни, предприниматель из Владивостока подал декларацию на экспорт живого гребешка, выращенного в искусственных условиях. Таможенники установили, что ветеринарные сертификаты недействительны. Директор компании не смог предоставить подтверждающие законность происхождения моллюсков документы.
По факту контрабанды Уссурийская таможня возбудила уголовное дело, нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.