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"Затронет сотни тысяч". На северной границе России появилась новая угроза

"Затронет сотни тысяч". На северной границе России появилась новая угроза - РИА Новости, 01.11.2024

"Затронет сотни тысяч". На северной границе России появилась новая угроза

Эстонское МВД внесет поправки в закон о церкви. Это позволит юридически ликвидировать ЭПЦ, которую считают "марионеткой Москвы" и "адептом кремлевской... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:00

2024-11-01T08:00

2024-11-01T08:03

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Эстонское МВД внесет поправки в закон о церкви. Это позволит юридически ликвидировать ЭПЦ, которую считают "марионеткой Москвы" и "адептом кремлевской пропаганды". Пойдет ли прибалтийская республика по пути Украины — в материале РИА Новости.Воз и ныне тамПрошло уже полгода, а никаких результатов нет — так вкратце можно выразить причину недовольства МВД. Там не видят, чтобы Эстонская православная церковь проявляла старание в выполнении поставленной задачи.Но трудно со всем усердием разжигать еще один раскол. А ведь именно этого требуют чиновники. Ультиматум "разорвать канонические связи с Москвой" выдвинули еще весной.С тех пор, сетует глава МВД Лаури Ляэнеметс, стороны лишь обменивались письмами, где излагали свои позиции. Но так ничего и не достигли.Министр уверен: ЭПЦ сознательно тянет время, откладывая важный вопрос в долгий ящик. Поэтому и шаги, предпринимаемые ею, столь несущественны."Они внесли изменения в устав, — поясняет Ляэнеметс, — но с оговоркой, что будут следовать данному им томосу (документ 1993-го, по которому ЭПЦ стала самоуправляемой. — Прим. ред.). А там четко написано, что церковь подчиняется Москве".Совершенно несерьезное отношение к делу! Между тем окончательно порвать с Москвой просто необходимо — ради национальной безопасности.Ведь еще до "войны в Украине", напоминает министр, "патриарх Кирилл говорил, что отдельного украинского народа быть не должно, что это часть Руси". За этим последовали события февраля 2022-го.В том же духе глава РПЦ высказывался и о Прибалтике: "Несмотря на появление политических границ на так называемом постсоветском пространстве, в праздник Успения Богоматери для Церкви их нет, <…> и для меня Киев, Минск и другие столицы республик — это важные духовные центры единой Святой Руси".В мае Ляэнеметс, как депутат от социал-демократов, выступил в Рийгикогу (парламенте) с инициативой о признании Московского патриархата "экстремистской" и "террористической" организацией. Предложение, хоть и с оговорками, приняли.А духовенству министр посоветовал признать патриарха Кирилла "еретиком". Это, по его мнению, поможет покончить с гегемонией Москвы над ЭПЦ.На наше усмотрениеЭстонская церковь принципиально не хочет рубить с плеча. Не торопилась с внесением в устав правок. Их, к слову, власти сочли "косметическими". Неоднократно пыталась убедить светский Таллин, что действует автономно и не получает "разнарядок" с Чистого переулка (резиденции главы РПЦ).Объединяться с проконстантинопольской ЭАПЦ (Эстонской апостольской православной церковью) решительно отказалась. Самовольная смена юрисдикции — верный путь к расколу. Но, чтобы не злить чиновников, согласились на формальный диалог с этой структурой. Хотя отношения с ней с 1990-х складывались не самые приятные.Возмущенный таким поведением глава МВД предложил изменить закон о церквях и конгрегациях, предусмотрев право запрета любой организации, если она окажется связанной с РПЦ."Цель — исключить возможность деятельности, противоречащей общепринятым принципам международного права", — пояснил он.Но министр сам противоречит эстонской конституции, где провозглашается свобода вероисповедания. "Каждый волен <…> исполнять религиозные обряды, если это не наносит ущерба общественному порядку, здоровью или нравственности", — гласит основной закон.Пока же никаких жалоб — дескать, ЭПЦ посягает на благополучие граждан и расшатывает основы морали — не поступало.Но чиновники стоят на своем. "В каждой стране мира, — указал Ляэнеметс, — государство решает, какие церкви разрешены, а какие — нет. Для этого существует процесс регистрации". Кроме того, уверяет он, поправки в закон не затронут напрямую отдельные приходы. А лишь ЭПЦ как организацию, юридическое лицо.Общины же смогут самостоятельно решить, регистрировать ли им новую церковь.Вместо одной — туча проблемУ священнослужителей иной взгляд на ситуацию. Приходы и церковь — единое целое, отмечает епископ Тартуский Даниил (Леписк). И санкции в отношении института в целом, естественно, затронут каждую из его составляющих.Кроме того, "нельзя забывать о презумпции невиновности", подчеркнул иерарх. И добавил: "Это должно быть во главе угла. Однако сейчас мы уже, получается, как бы в некотором плане виновные, хотя таковыми себя не осознаем".Неожиданно с резкой критикой инициативы МВД выступила парламентская оппозиция. "Я глубоко убежден, что у правительства нет ни малейшего права предписывать религиозным объединениям, какие канонические отношения им дозволены или недозволены", — сказал член фракции Консервативной народной партии Эстонии Варро Вооглайд.Тем более у министерства, уточнил представитель центристов Вадим Белобровцев, пока нет никаких конкретных претензий к ЭПЦ. Например, что они "вели себя как-то неподобающе по отношению к эстонскому законодательству". Причем Ляэнеметс в беседе с журналистами подтвердил это.А значит, заключил парламентарий, "запланированные шаги не решают никакой проблемы — напротив, порождают новые".Глас народа, кстати, тоже звучит не в унисон. Недавний соцопрос показал: большинство этнических эстонцев (75%) выступают за разрыв ЭПЦ с Москвой. Но среди остальных 41% – против, 25 — за, 34 — неопределившиеся.В республике более трехсот тысяч русскоговорящих (22,5% населения). Это крупнейшее национальное меньшинство. В МВД, скорее всего, это учитывают. Но от намеченного плана пока не намерены отступать.Ляэнеметс уже расписал вкратце дальнейшие события: ориентировочно к февралю поправки к закону утвердят, затем ЭПЦ дадут еще два месяца на то, чтобы привести устав в соответствие правовым нормам. Иначе — суд.Президент Совета церквей Эстонии Урмас Вийльма допустил, что вердикт примут не в пользу светских властей: они не вправе просто так требовать разрыва канонических отношений. Духовенству остается надеяться на это и ждать. Ведь играть по правилам все сложнее.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, эстония, россия, русская православная церковь, московский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение