https://ria.ru/20241101/gosuslugi-1981446536.html

На Госуслугах стала доступна регистрация каналов с множеством подписчиков

На Госуслугах стала доступна регистрация каналов с множеством подписчиков - РИА Новости, 01.11.2024

На Госуслугах стала доступна регистрация каналов с множеством подписчиков

Форма для регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих свыше 10 тысяч подписчиков, заработала на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T23:27

2024-11-01T23:27

2024-11-01T23:28

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Форма для регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих свыше 10 тысяч подписчиков, заработала на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ. Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. "На портале госуслуг заработал механизм регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тысяч подписчиков. После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале, уточнив, что регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью. В министерстве пояснили, что владельцы каналов и страниц могут направить через специальную форму минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные. Уточняется, что заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение трех дней нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала или страницы, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить их принадлежность автору заявки. "Роскомнадзор примет решение о включении канала/страницы в перечень в течение 10 рабочих дней. Уведомление об этом придет владельцу канала в личный кабинет на "Госуслугах". После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в ее описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что если канал или страница не будут включены в перечень, то рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20241019/evroprotokol-1978919347.html

https://ria.ru/20240920/kot-1973807745.html

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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)