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В России вступили в силу новые ГОСТы по мониторингу радиационных рисков - РИА Новости, 01.11.2024
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01:05 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/gost-1981253387.html
В России вступили в силу новые ГОСТы по мониторингу радиационных рисков
В России вступили в силу новые ГОСТы по мониторингу радиационных рисков - РИА Новости, 01.11.2024
В России вступили в силу новые ГОСТы по мониторингу радиационных рисков
Два новых ГОСТа, впервые определяющие общие положения и термины к возрожденной пять лет назад сети мониторинга радиационных, химических и биологических рисков... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T01:05
2024-11-01T01:05
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внии гочс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Два новых ГОСТа, впервые определяющие общие положения и термины к возрожденной пять лет назад сети мониторинга радиационных, химических и биологических рисков на территории России, вступят в силу 1 ноября 2024 года. "Впервые утверждены два национальных стандарта, содержащие общие положения, термины и определения для сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения (СНЛК). ГОСТы разработаны учеными ВНИИ ГОЧС. Они вступят в действие с 1 ноября 2024 года", - говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Ученые отмечают, что новые ГОСТы будут использоваться федеральными органами исполнительной власти, субъектами и органами местного самоуправления при организации мониторинга радиационных, химических и биологических рисков на территории России. "Разработчики полагают, что положительный экономический эффект от принятия стандартов возможен при их неукоснительном применении, так как это позволит организовать качественную планомерную или экстренную защиту населения и объектов экономики в случае химического, биологического или радиоактивного загрязнения окружающей среды при чрезвычайных ситуациях", - подчеркивается в сообщении. По данным ВНИИ ГОЧС, возрождение в России существовавшей ранее сети СНЛК началось в 2019 году после выхода постановления правительства "О порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения". Координацию деятельности и методическое руководство СНЛК на федеральном уровне осуществляет МЧС России, на региональном – главные управления министерства по субъектам. В настоящее время в РФ наблюдением и контролем за радиационной, химической и биологической обстановкой занимаются более 3,5 тысячи организаций и учреждений СНЛК. Около 2 тысяч из них относятся к федеральной подсети службы, остальные созданы субъектами РФ.
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здоровье - общество, россия, внии гочс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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В России вступили в силу новые ГОСТы по мониторингу радиационных рисков

Новые ГОСТы по мониторингу радиационных рисков вступили в силу с 1 ноября

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ замеряет уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ замеряет уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ замеряет уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Два новых ГОСТа, впервые определяющие общие положения и термины к возрожденной пять лет назад сети мониторинга радиационных, химических и биологических рисков на территории России, вступят в силу 1 ноября 2024 года.
"Впервые утверждены два национальных стандарта, содержащие общие положения, термины и определения для сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения (СНЛК). ГОСТы разработаны учеными ВНИИ ГОЧС. Они вступят в действие с 1 ноября 2024 года", - говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
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Ученые отмечают, что новые ГОСТы будут использоваться федеральными органами исполнительной власти, субъектами и органами местного самоуправления при организации мониторинга радиационных, химических и биологических рисков на территории России.
"Разработчики полагают, что положительный экономический эффект от принятия стандартов возможен при их неукоснительном применении, так как это позволит организовать качественную планомерную или экстренную защиту населения и объектов экономики в случае химического, биологического или радиоактивного загрязнения окружающей среды при чрезвычайных ситуациях", - подчеркивается в сообщении.
По данным ВНИИ ГОЧС, возрождение в России существовавшей ранее сети СНЛК началось в 2019 году после выхода постановления правительства "О порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения". Координацию деятельности и методическое руководство СНЛК на федеральном уровне осуществляет МЧС России, на региональном – главные управления министерства по субъектам.
В настоящее время в РФ наблюдением и контролем за радиационной, химической и биологической обстановкой занимаются более 3,5 тысячи организаций и учреждений СНЛК. Около 2 тысяч из них относятся к федеральной подсети службы, остальные созданы субъектами РФ.
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