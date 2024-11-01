https://ria.ru/20241101/gosduma-1981435203.html

В Госдуме прокомментировали планы Зеленского на Курскую область

В Госдуме прокомментировали планы Зеленского на Курскую область - РИА Новости, 01.11.2024

В Госдуме прокомментировали планы Зеленского на Курскую область

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал планы Владимира Зеленского использовать операцию ВСУ в Курской области РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T20:58

2024-11-01T20:58

2024-11-01T20:58

россия

курская область

брянская область

владимир зеленский

дмитрий белик

владимир путин

вооруженные силы украины

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал планы Владимира Зеленского использовать операцию ВСУ в Курской области в дипломатических целях разглагольствованием. Ранее Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS заявил, что тактикой вторжения ВСУ в Курскую область было создание буферной зоны и добавил, что Киев будет использовать эту операцию, если она будет иметь влиятельный фактор, в рамках дипломатии при окончании военного конфликта. "ВСУ обречены в Курской области, а Зеленский-дипломат - это какая-то язвительная шутка. Так что ожидания Киева на переговоры - лишь крушение надежд. Мы все четко всем сказали, как видим условия прекращения СВО. Попытка Зеленского пролезть в игольное ушко - невыполнима. Ему остается лишь разглагольствовать в СМИ, причем тех, кому он ещё не надоел", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Зеленский пытается выставить себя стратегом и светилом дипломатии. "Языком молоть - это не в окопах погибать. Известная истина", - подчеркнул депутат. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981409921.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981333077.html

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россия, курская область, брянская область, владимир зеленский, дмитрий белик, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф, общество