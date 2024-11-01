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В Госдуме сравнили планы Зеленского с выдуманным миром Оруэлла - РИА Новости, 01.11.2024
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14:28 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/gosduma-1981351101.html
В Госдуме сравнили планы Зеленского с выдуманным миром Оруэлла
В Госдуме сравнили планы Зеленского с выдуманным миром Оруэлла - РИА Новости, 01.11.2024
В Госдуме сравнили планы Зеленского с выдуманным миром Оруэлла
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал цинизмом планы Владимира Зеленского использовать операцию ВСУ в Курской области в РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:28
2024-11-01T14:28
россия
курская область
украина
леонид ивлев
владимир зеленский
джордж оруэлл (эрик артур блэр)
нато
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал цинизмом планы Владимира Зеленского использовать операцию ВСУ в Курской области в дипломатических целях и сравнил их с выдуманным миром британского писателя Джорджа Оруэлла. Ранее Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS заявил, что тактикой вторжения ВСУ в Курскую область было создание буферной зоны, и добавил, что Киев будет использовать эту операцию, если она будет иметь влиятельный фактор, в рамках дипломатии при окончании военного конфликта. "Агрессию ВСУ с тяжелым вооружением на мирные города и села в Курской области киевский режим цинично называет дипломатией. В общем, полный Джордж Оруэлл, "1984" и "Скотный двор" одновременно. И это промывание мозгов закончится только в результате победы российской армии", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, читая заявления руководителей киевского режима, становится ясно, что на Украине живут в каком-то оруэлловском мире, где война - это мир, где царит насилие над инакомыслящими, а на улицах похищают людей, где одновременно уживаются страх и желание убивать. "А заокеанский старший брат следит за всем, поставляет оружие и военных инструкторов стран НАТО", - подчеркнул Ивлев. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/gosduma-1964952020.html
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россия, курская область, украина, леонид ивлев, владимир зеленский, джордж оруэлл (эрик артур блэр), нато, вооруженные силы украины, госдума рф
Россия, Курская область, Украина, Леонид Ивлев, Владимир Зеленский, Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), НАТО, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме сравнили планы Зеленского с выдуманным миром Оруэлла

Депутат Ивлев сравнил действия ВСУ в Курской области с выдуманным миром Оруэлла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал цинизмом планы Владимира Зеленского использовать операцию ВСУ в Курской области в дипломатических целях и сравнил их с выдуманным миром британского писателя Джорджа Оруэлла.
Ранее Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS заявил, что тактикой вторжения ВСУ в Курскую область было создание буферной зоны, и добавил, что Киев будет использовать эту операцию, если она будет иметь влиятельный фактор, в рамках дипломатии при окончании военного конфликта.
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"Агрессию ВСУ с тяжелым вооружением на мирные города и села в Курской области киевский режим цинично называет дипломатией. В общем, полный Джордж Оруэлл, "1984" и "Скотный двор" одновременно. И это промывание мозгов закончится только в результате победы российской армии", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, читая заявления руководителей киевского режима, становится ясно, что на Украине живут в каком-то оруэлловском мире, где война - это мир, где царит насилие над инакомыслящими, а на улицах похищают людей, где одновременно уживаются страх и желание убивать.
"А заокеанский старший брат следит за всем, поставляет оружие и военных инструкторов стран НАТО", - подчеркнул Ивлев.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьУкраинаЛеонид ИвлевВладимир ЗеленскийДжордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр)НАТОВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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