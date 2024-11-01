Рейтинг@Mail.ru
Сумма исков к Google в России превысила мировое богатство, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 01.11.2024 (обновлено: 00:03 02.11.2024)
https://ria.ru/20241101/google-1981440916.html
Сумма исков к Google в России превысила мировое богатство, пишут СМИ
Сумма исков к Google в России превысила мировое богатство, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2024
Сумма исков к Google в России превысила мировое богатство, пишут СМИ
Сумма штрафов, назначенная российским судом американской корпорации Google, превысила все богатство мира после просрочек, пишет Washington Post. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-01T22:15
2024-11-02T00:03
экономика
дмитрий песков
google
boston consulting group
всемирный банк
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746329107_0:329:2963:1996_1920x0_80_0_0_a8e29ed280fa009ef70260190d57091a.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сумма штрафов, назначенная российским судом американской корпорации Google, превысила все богатство мира после просрочек, пишет Washington Post."По данным Boston Consulting Group, размер штрафа значительно превышает совокупное богатство всего мира в 477 триллиона долларов и, по данным Всемирного банка, прошлогодний мировой валовой внутренний продукт, составивший около 105,4 триллиона долларов", — говорится в статье.Google оштрафовали из-за блокировки аккаунтов российских телеканалов на YouTube. По оценкам издания, штраф может вырасти до гугола — единицы со ста нулями, в честь которой назван сам поисковик. Сумма достигла таких значений из-за просрочек по выплатам.Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сумма этого штрафа исполнена символизма. Он подчеркнул, что Google не должна ограничивать действия российских вещателей у себя.
https://ria.ru/20241031/google--1981102572.html
https://ria.ru/20241029/google-1980679586.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746329107_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_960303f72f79f118e0eef9ff9323adb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий песков, google, boston consulting group, всемирный банк, россия, технологии
Экономика, Дмитрий Песков, Google, Boston Consulting Group, Всемирный банк, Россия, Технологии
Сумма исков к Google в России превысила мировое богатство, пишут СМИ

WP: сумма исков к Google в РФ превысила все накопленное в мире богатство

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип компании Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сумма штрафов, назначенная российским судом американской корпорации Google, превысила все богатство мира после просрочек, пишет Washington Post.
"По данным Boston Consulting Group, размер штрафа значительно превышает совокупное богатство всего мира в 477 триллиона долларов и, по данным Всемирного банка, прошлогодний мировой валовой внутренний продукт, составивший около 105,4 триллиона долларов", — говорится в статье.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
"Цифра исполнена символизмом". Песков высказался о гигантском штрафе Google
31 октября, 12:10
Google оштрафовали из-за блокировки аккаунтов российских телеканалов на YouTube. По оценкам издания, штраф может вырасти до гугола — единицы со ста нулями, в честь которой назван сам поисковик. Сумма достигла таких значений из-за просрочек по выплатам.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сумма этого штрафа исполнена символизма. Он подчеркнул, что Google не должна ограничивать действия российских вещателей у себя.
Офис компании Google - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Google не выплатит штраф в два ундециллиона рублей, считает юрист
29 октября, 13:08
 
ЭкономикаДмитрий ПесковGoogleBoston Consulting GroupВсемирный банкРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала