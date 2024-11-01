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Сумма исков к Google в России превысила мировое богатство, пишут СМИ
Сумма исков к Google в России превысила мировое богатство, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2024
Сумма исков к Google в России превысила мировое богатство, пишут СМИ
Сумма штрафов, назначенная российским судом американской корпорации Google, превысила все богатство мира после просрочек, пишет Washington Post. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-01T22:15
2024-11-01T22:15
2024-11-02T00:03
экономика
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сумма штрафов, назначенная российским судом американской корпорации Google, превысила все богатство мира после просрочек, пишет Washington Post."По данным Boston Consulting Group, размер штрафа значительно превышает совокупное богатство всего мира в 477 триллиона долларов и, по данным Всемирного банка, прошлогодний мировой валовой внутренний продукт, составивший около 105,4 триллиона долларов", — говорится в статье.Google оштрафовали из-за блокировки аккаунтов российских телеканалов на YouTube. По оценкам издания, штраф может вырасти до гугола — единицы со ста нулями, в честь которой назван сам поисковик. Сумма достигла таких значений из-за просрочек по выплатам.Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сумма этого штрафа исполнена символизма. Он подчеркнул, что Google не должна ограничивать действия российских вещателей у себя.
https://ria.ru/20241031/google--1981102572.html
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экономика, дмитрий песков, google, boston consulting group, всемирный банк, россия, технологии
Экономика, Дмитрий Песков, Google, Boston Consulting Group, Всемирный банк, Россия, Технологии
Сумма исков к Google в России превысила мировое богатство, пишут СМИ
WP: сумма исков к Google в РФ превысила все накопленное в мире богатство