https://ria.ru/20241101/gaubitsa-1981304623.html

Артиллеристы одним выстрелом уничтожили американскую гаубицу в Донбассе

Артиллеристы одним выстрелом уничтожили американскую гаубицу в Донбассе - РИА Новости, 01.11.2024

Артиллеристы одним выстрелом уничтожили американскую гаубицу в Донбассе

Расчет пушки "Гиацинт-Б" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил с одного выстрела американскую гаубицу M198 в районе населенного пункта... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:24

2024-11-01T11:24

2024-11-01T11:24

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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Расчет пушки "Гиацинт-Б" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил с одного выстрела американскую гаубицу M198 в районе населенного пункта Терны в Донбассе, рассказал РИА Новости артиллерист с позывным "Киров". Ранее командир расчета "Гиацинт-Б" с позывным "Манул" сообщил агентству об активном продвижении пехоты в населенном пункте Терны на краснолиманском участке фронта в Донбассе. "Цели бывают разные - от поддержки пехоты до бронегруппы: и танки, и арторудия. В основном идет контрбатарейная война и работа по тыловым районам (ВСУ – ред.)… M198 две недели назад с первого выстрела", - рассказал "Киров".

https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955912336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф