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Артиллеристы одним выстрелом уничтожили американскую гаубицу в Донбассе - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/gaubitsa-1981304623.html
Артиллеристы одним выстрелом уничтожили американскую гаубицу в Донбассе
Артиллеристы одним выстрелом уничтожили американскую гаубицу в Донбассе - РИА Новости, 01.11.2024
Артиллеристы одним выстрелом уничтожили американскую гаубицу в Донбассе
Расчет пушки "Гиацинт-Б" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил с одного выстрела американскую гаубицу M198 в районе населенного пункта... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:24
2024-11-01T11:24
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Расчет пушки "Гиацинт-Б" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил с одного выстрела американскую гаубицу M198 в районе населенного пункта Терны в Донбассе, рассказал РИА Новости артиллерист с позывным "Киров". Ранее командир расчета "Гиацинт-Б" с позывным "Манул" сообщил агентству об активном продвижении пехоты в населенном пункте Терны на краснолиманском участке фронта в Донбассе. "Цели бывают разные - от поддержки пехоты до бронегруппы: и танки, и арторудия. В основном идет контрбатарейная война и работа по тыловым районам (ВСУ – ред.)… M198 две недели назад с первого выстрела", - рассказал "Киров".
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донбасс, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы одним выстрелом уничтожили американскую гаубицу в Донбассе

Артиллерист "Киров": "Гиацинт-Б" одним выстрелом уничтожил гаубицу M198 у Тернов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки "Гиацинт-Б" в зоне СВО
Боевая работа 152-мм пушки Гиацинт-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки "Гиацинт-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Расчет пушки "Гиацинт-Б" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил с одного выстрела американскую гаубицу M198 в районе населенного пункта Терны в Донбассе, рассказал РИА Новости артиллерист с позывным "Киров".
Ранее командир расчета "Гиацинт-Б" с позывным "Манул" сообщил агентству об активном продвижении пехоты в населенном пункте Терны на краснолиманском участке фронта в Донбассе.
"Цели бывают разные - от поддержки пехоты до бронегруппы: и танки, и арторудия. В основном идет контрбатарейная война и работа по тыловым районам (ВСУ – ред.)… M198 две недели назад с первого выстрела", - рассказал "Киров".
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