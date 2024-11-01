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Артиллеристы одним выстрелом уничтожили американскую гаубицу в Донбассе
Артиллеристы одним выстрелом уничтожили американскую гаубицу в Донбассе - РИА Новости, 01.11.2024
Артиллеристы одним выстрелом уничтожили американскую гаубицу в Донбассе
Расчет пушки "Гиацинт-Б" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил с одного выстрела американскую гаубицу M198 в районе населенного пункта... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:24
2024-11-01T11:24
2024-11-01T11:24
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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Расчет пушки "Гиацинт-Б" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил с одного выстрела американскую гаубицу M198 в районе населенного пункта Терны в Донбассе, рассказал РИА Новости артиллерист с позывным "Киров". Ранее командир расчета "Гиацинт-Б" с позывным "Манул" сообщил агентству об активном продвижении пехоты в населенном пункте Терны на краснолиманском участке фронта в Донбассе. "Цели бывают разные - от поддержки пехоты до бронегруппы: и танки, и арторудия. В основном идет контрбатарейная война и работа по тыловым районам (ВСУ – ред.)… M198 две недели назад с первого выстрела", - рассказал "Киров".
https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955912336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы одним выстрелом уничтожили американскую гаубицу в Донбассе
Артиллерист "Киров": "Гиацинт-Б" одним выстрелом уничтожил гаубицу M198 у Тернов