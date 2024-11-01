https://ria.ru/20241101/fsb-1981323544.html

Житель Владимирской области пытался переправить в Белоруссию ПНВ

Житель Владимирской области пытался переправить в Белоруссию ПНВ - РИА Новости, 01.11.2024

Житель Владимирской области пытался переправить в Белоруссию ПНВ

Сотрудники ФСБ пресекли противоправные действия жителя Владимирской области, причастного к покушению на контрабанду продукции военного назначения, он пытался... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:50

2024-11-01T12:50

2024-11-01T12:50

происшествия

владимирская область

россия

белоруссия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники ФСБ пресекли противоправные действия жителя Владимирской области, причастного к покушению на контрабанду продукции военного назначения, он пытался продать в Белоруссии два прибора ночного видения, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. "УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Владимирской области, 1991 года рождения, причастного к покушению на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Евразийского экономического союза продукции военного назначения с целью последующего обогащения", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина разместил в интернет-сервисе "Авито" объявление о продаже приборов ночного видения ПНВ-57. Ими "заинтересовалось неустановленное лицо, находящееся на территории Республики Беларусь". В июне на банковскую карту жителя Владимирской области поступили деньги. Затем он передал два ПНВ-57 в пункт выдачи заказов одной из служб доставки. Посылка была изъята сотрудниками УФСБ. "На основании переданных результатов ОРД СО УФСБ России по Владимирской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК России", - уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20240912/belorussiya-1972318457.html

владимирская область

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимирская область, россия, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)