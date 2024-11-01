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Житель Владимирской области пытался переправить в Белоруссию ПНВ - РИА Новости, 01.11.2024
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12:50 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/fsb-1981323544.html
Житель Владимирской области пытался переправить в Белоруссию ПНВ
Житель Владимирской области пытался переправить в Белоруссию ПНВ - РИА Новости, 01.11.2024
Житель Владимирской области пытался переправить в Белоруссию ПНВ
Сотрудники ФСБ пресекли противоправные действия жителя Владимирской области, причастного к покушению на контрабанду продукции военного назначения, он пытался... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:50
2024-11-01T12:50
происшествия
владимирская область
россия
белоруссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники ФСБ пресекли противоправные действия жителя Владимирской области, причастного к покушению на контрабанду продукции военного назначения, он пытался продать в Белоруссии два прибора ночного видения, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. "УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Владимирской области, 1991 года рождения, причастного к покушению на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Евразийского экономического союза продукции военного назначения с целью последующего обогащения", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина разместил в интернет-сервисе "Авито" объявление о продаже приборов ночного видения ПНВ-57. Ими "заинтересовалось неустановленное лицо, находящееся на территории Республики Беларусь". В июне на банковскую карту жителя Владимирской области поступили деньги. Затем он передал два ПНВ-57 в пункт выдачи заказов одной из служб доставки. Посылка была изъята сотрудниками УФСБ. "На основании переданных результатов ОРД СО УФСБ России по Владимирской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК России", - уточняет пресс-служба.
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происшествия, владимирская область, россия, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Владимирская область, Россия, Белоруссия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Владимирской области пытался переправить в Белоруссию ПНВ

ФСБ задержала мужчину, пытавшегося продать в Белоруссии приборы ночного видения

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники ФСБ пресекли противоправные действия жителя Владимирской области, причастного к покушению на контрабанду продукции военного назначения, он пытался продать в Белоруссии два прибора ночного видения, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.
"УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Владимирской области, 1991 года рождения, причастного к покушению на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Евразийского экономического союза продукции военного назначения с целью последующего обогащения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина разместил в интернет-сервисе "Авито" объявление о продаже приборов ночного видения ПНВ-57. Ими "заинтересовалось неустановленное лицо, находящееся на территории Республики Беларусь". В июне на банковскую карту жителя Владимирской области поступили деньги. Затем он передал два ПНВ-57 в пункт выдачи заказов одной из служб доставки. Посылка была изъята сотрудниками УФСБ.
"На основании переданных результатов ОРД СО УФСБ России по Владимирской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК России", - уточняет пресс-служба.
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ПроисшествияВладимирская областьРоссияБелоруссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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