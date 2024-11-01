https://ria.ru/20241101/fpvdrony-1981263255.html

Операторы дронов разбили угрожавший бойцам ВДВ танк ВСУ в Курской области

Операторы дронов разбили угрожавший бойцам ВДВ танк ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.11.2024

Операторы дронов разбили угрожавший бойцам ВДВ танк ВСУ в Курской области

Расчеты БПЛА российских десантников группировки войск "Север" с помощью новых FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T05:16

2024-11-01T05:16

2024-11-01T08:09

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

fpv-дрон

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Расчеты БПЛА российских десантников группировки войск "Север" с помощью новых FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили танк и пикап ВСУ в Суджанском районе Курской области, сообщили в Минобороны. "Группа операторов БПЛА "крылатой пехоты" заступает на дежурство на одном из самых сложных участков в Курской области. Задача – с помощью беспилотников найти и уничтожить танк противника, который постоянно ездил по дороге и вел огонь по нашим подразделениям, не давая продвигаться вперёд штурмовым группам ВДВ. Снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, уходят на охоту", — говорится в сообщении. Вскоре обнаруживают украинский танк на шоссе в сопровождении пикапа с комплексом РЭБ. Точным ударом, облетев пикап ВСУ, оператор FPV-дрона поразил и уничтожил танк противника. В результате поражения у танка сдетонировал и взорвался боекомплект. Вторым беспилотником был уничтожен пикап ВСУ с водителем и пассажирами, которые также перемещались по этой же дороге. "Танк мы поразили с первого раза применения нового FPV-дрона. Свою работу мы делаем хорошо, чтобы противнику было плохо", — поделился оператор БПЛА с позывным "Буратино". Боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач российским штурмовым группам, что способствует продвижению штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск и занятию более выгодных позиций и рубежей. Расчеты БПЛА ВДВ в подразделениях группировки войск "Север" постоянно развиваются. Гвардейцы-десантники получают новые знания. А инженеры заводов-изготовителей разрабатывают технику с учетом требований фронта. И как результат слаженной работы – тысячи единиц уничтоженной военной техники ВСУ.

https://ria.ru/20241019/boets-1978852921.html

https://ria.ru/20241101/su-35s-1981262825.html

курская область

суджанский район

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Атака от "первого лица": работа российских операторов FPV-дронов в Курской области Атака от "первого лица" Операторы FPV-дронов российских десантников атаковали и уничтожили танк и пикап ВСУ в Суджанском районе Курской области. Расчет БПЛА российских десантников обнаружил украинский танк на шоссе в сопровождении пикапа с комплексом РЭБ. Точным ударом, облетев пикап ВСУ, оператор FPV-дрона поразил и уничтожил танк ВСУ. В результате поражения у танка сдетонировал и взорвался боекомплект. Вторым беспилотником был уничтожен пикап ВСУ с водителем и пассажирами. 2024-11-01T05:16 true PT0M28S

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безопасность, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), fpv-дрон