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Операторы дронов разбили угрожавший бойцам ВДВ танк ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:16 01.11.2024 (обновлено: 08:09 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/fpvdrony-1981263255.html
Операторы дронов разбили угрожавший бойцам ВДВ танк ВСУ в Курской области
Операторы дронов разбили угрожавший бойцам ВДВ танк ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.11.2024
Операторы дронов разбили угрожавший бойцам ВДВ танк ВСУ в Курской области
Расчеты БПЛА российских десантников группировки войск "Север" с помощью новых FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T05:16
2024-11-01T08:09
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
fpv-дрон
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Расчеты БПЛА российских десантников группировки войск "Север" с помощью новых FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили танк и пикап ВСУ в Суджанском районе Курской области, сообщили в Минобороны. "Группа операторов БПЛА "крылатой пехоты" заступает на дежурство на одном из самых сложных участков в Курской области. Задача – с помощью беспилотников найти и уничтожить танк противника, который постоянно ездил по дороге и вел огонь по нашим подразделениям, не давая продвигаться вперёд штурмовым группам ВДВ. Снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, уходят на охоту", — говорится в сообщении. Вскоре обнаруживают украинский танк на шоссе в сопровождении пикапа с комплексом РЭБ. Точным ударом, облетев пикап ВСУ, оператор FPV-дрона поразил и уничтожил танк противника. В результате поражения у танка сдетонировал и взорвался боекомплект. Вторым беспилотником был уничтожен пикап ВСУ с водителем и пассажирами, которые также перемещались по этой же дороге. "Танк мы поразили с первого раза применения нового FPV-дрона. Свою работу мы делаем хорошо, чтобы противнику было плохо", — поделился оператор БПЛА с позывным "Буратино". Боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач российским штурмовым группам, что способствует продвижению штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск и занятию более выгодных позиций и рубежей. Расчеты БПЛА ВДВ в подразделениях группировки войск "Север" постоянно развиваются. Гвардейцы-десантники получают новые знания. А инженеры заводов-изготовителей разрабатывают технику с учетом требований фронта. И как результат слаженной работы – тысячи единиц уничтоженной военной техники ВСУ.
https://ria.ru/20241019/boets-1978852921.html
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Атака от "первого лица": работа российских операторов FPV-дронов в Курской области
Атака от "первого лица" Операторы FPV-дронов российских десантников атаковали и уничтожили танк и пикап ВСУ в Суджанском районе Курской области. Расчет БПЛА российских десантников обнаружил украинский танк на шоссе в сопровождении пикапа с комплексом РЭБ. Точным ударом, облетев пикап ВСУ, оператор FPV-дрона поразил и уничтожил танк ВСУ. В результате поражения у танка сдетонировал и взорвался боекомплект. Вторым беспилотником был уничтожен пикап ВСУ с водителем и пассажирами.
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безопасность, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), fpv-дрон
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), FPV-дрон
Операторы дронов разбили угрожавший бойцам ВДВ танк ВСУ в Курской области

Минобороны: FPV-дроны уничтожили танк и пикап ВСУ в Суджанском районе

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Расчеты БПЛА российских десантников группировки войск "Север" с помощью новых FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили танк и пикап ВСУ в Суджанском районе Курской области, сообщили в Минобороны.
"Группа операторов БПЛА "крылатой пехоты" заступает на дежурство на одном из самых сложных участков в Курской области. Задача – с помощью беспилотников найти и уничтожить танк противника, который постоянно ездил по дороге и вел огонь по нашим подразделениям, не давая продвигаться вперёд штурмовым группам ВДВ. Снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, уходят на охоту", — говорится в сообщении.
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Вскоре обнаруживают украинский танк на шоссе в сопровождении пикапа с комплексом РЭБ. Точным ударом, облетев пикап ВСУ, оператор FPV-дрона поразил и уничтожил танк противника. В результате поражения у танка сдетонировал и взорвался боекомплект.
Вторым беспилотником был уничтожен пикап ВСУ с водителем и пассажирами, которые также перемещались по этой же дороге.
"Танк мы поразили с первого раза применения нового FPV-дрона. Свою работу мы делаем хорошо, чтобы противнику было плохо", — поделился оператор БПЛА с позывным "Буратино".
Боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач российским штурмовым группам, что способствует продвижению штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск и занятию более выгодных позиций и рубежей.
Расчеты БПЛА ВДВ в подразделениях группировки войск "Север" постоянно развиваются. Гвардейцы-десантники получают новые знания. А инженеры заводов-изготовителей разрабатывают технику с учетом требований фронта. И как результат слаженной работы – тысячи единиц уничтоженной военной техники ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьСуджанский районВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)FPV-дрон
 
 
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