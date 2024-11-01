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Премьера Словакии назвали вероломным хорьком после участия в российском шоу - РИА Новости, 01.11.2024
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03:50 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/fitso-1981259370.html
Премьера Словакии назвали вероломным хорьком после участия в российском шоу
Премьера Словакии назвали вероломным хорьком после участия в российском шоу - РИА Новости, 01.11.2024
Премьера Словакии назвали вероломным хорьком после участия в российском шоу
Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович назвал нынешнего словацкого премьера Роберта Фицо "вероломным хорьком" после его появления на российском канале,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T03:50
2024-11-01T03:50
в мире
словакия
роберт фицо
москва
игорь матович
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович назвал нынешнего словацкого премьера Роберта Фицо "вероломным хорьком" после его появления на российском канале, пишет издание Politico."Какой ужасный вероломный хорек", — заявил политик.Так он отреагировал на участие Фицо в программе "60 минут", в которой подверг критике политику Евросоюза на Украине, а также выразил готовность посетить Москву 9 мая по случаю 80-летия окончания Великой Отечественной войны."Европейский союз говорит украинцам: "Вот ваше оружие, вот ваши деньги, сражайтесь, только не мешайте нам, мы больше не хотим иметь ничего общего с этой войной", — сказал Фицо. Экс-премьер Словакии в эфире программы также заявил, что никто не верит в западный миф о том, что российская армия якобы планирует нападать на Европейский союз. По его словам, в западных СМИ создается негативный образ российской армии, которая якобы не способна удержать даже маленькую деревню. Однако те же люди, которые говорят, что российская армия бежит с поля боя, утверждают, будто Москва намерена вторгнуться в Европу и воевать со всем западным миром, добавил Фицо.
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в мире, словакия, роберт фицо, москва, игорь матович
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Москва, Игорь Матович
Премьера Словакии назвали вероломным хорьком после участия в российском шоу

Словацкая оппозиция раскритиковала появление Фицо в эфире российского телеканала

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович назвал нынешнего словацкого премьера Роберта Фицо "вероломным хорьком" после его появления на российском канале, пишет издание Politico.
"Какой ужасный вероломный хорек", — заявил политик.
Так он отреагировал на участие Фицо в программе "60 минут", в которой подверг критике политику Евросоюза на Украине, а также выразил готовность посетить Москву 9 мая по случаю 80-летия окончания Великой Отечественной войны.
"Европейский союз говорит украинцам: "Вот ваше оружие, вот ваши деньги, сражайтесь, только не мешайте нам, мы больше не хотим иметь ничего общего с этой войной", — сказал Фицо.
Экс-премьер Словакии в эфире программы также заявил, что никто не верит в западный миф о том, что российская армия якобы планирует нападать на Европейский союз. По его словам, в западных СМИ создается негативный образ российской армии, которая якобы не способна удержать даже маленькую деревню. Однако те же люди, которые говорят, что российская армия бежит с поля боя, утверждают, будто Москва намерена вторгнуться в Европу и воевать со всем западным миром, добавил Фицо.
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В миреСловакияРоберт ФицоМоскваИгорь Матович
 
 
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