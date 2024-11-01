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"Единая Россия" предложила увеличить субсидии для агропрома - РИА Новости, 01.11.2024
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15:13 01.11.2024 (обновлено: 16:51 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/er-1981362109.html
"Единая Россия" предложила увеличить субсидии для агропрома
"Единая Россия" предложила увеличить субсидии для агропрома - РИА Новости, 01.11.2024
"Единая Россия" предложила увеличить субсидии для агропрома
"Единая Россия" предлагает увеличить субсидии на поддержку российского агропромышленного комплекса, сообщил председатель партии, зампредседателя Совета... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:13
2024-11-01T16:51
единая россия
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает увеличить субсидии на поддержку российского агропромышленного комплекса, сообщил председатель партии, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Медведев в пятницу проводит заседание программной комиссии партии, оно посвящено поправкам от партии ко второму чтению проекта бюджета."Первое, что назову, это поддержка агропромышленного комплекса. Предложения партии включают в себя увеличение субсидий для комплексного развития сельских территорий, проведения мелиорации, приобретения сельхозтехники на условиях льготного лизинга", - сказал Медведев.Председатель "Единой России" также призвал внимательно отнестись к поддержке лизинга, чтобы у аграриев была возможность приобретать необходимую сельхозтехнику. По словам Медведева, он изучил разные обращения сельхозпроизводителей, в которых они "бьют тревогу"."Надо к этому внимательно относиться, чтобы у нас производство сельхозтехники не остановилось. Мы долго гордились, что сами начали выпускать хорошего качества и лицензионные, и наши виды различной сельхозтехники - и комбайны, и тракторы, и все остальное. Ну, раз финансовые условия не очень благоприятные, придется им как-то помогать", - подчеркнул Медведев.Кроме того, он указал на необходимость продолжить реализацию индивидуальных программ регионального развития. Они стартовали пять лет назад и успешно себя зарекомендовали, подчеркнул председатель "Единой России"."Решение об их продлении было принято президентом. Напомню, что на каждую из таких программ нужно предусмотреть в бюджете по одному миллиарду рублей ежегодно в период 2025-2030 годов. Кроме того, для жителей многих территорий остается актуальным вопрос развития региональной дорожной сети", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20241031/biometriya-1981240041.html
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единая россия, дмитрий медведев, россия, экономика
Единая Россия, Дмитрий Медведев, Россия, Экономика
"Единая Россия" предложила увеличить субсидии для агропрома

Медведев: "Единая Россия" предложила увеличить субсидии для агропрома

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совместное заседание бюро высшего и генерального советов партии
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совместное заседание бюро высшего и генерального советов партии - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совместное заседание бюро высшего и генерального советов партии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает увеличить субсидии на поддержку российского агропромышленного комплекса, сообщил председатель партии, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в пятницу проводит заседание программной комиссии партии, оно посвящено поправкам от партии ко второму чтению проекта бюджета.
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"Первое, что назову, это поддержка агропромышленного комплекса. Предложения партии включают в себя увеличение субсидий для комплексного развития сельских территорий, проведения мелиорации, приобретения сельхозтехники на условиях льготного лизинга", - сказал Медведев.
Председатель "Единой России" также призвал внимательно отнестись к поддержке лизинга, чтобы у аграриев была возможность приобретать необходимую сельхозтехнику. По словам Медведева, он изучил разные обращения сельхозпроизводителей, в которых они "бьют тревогу".
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"Надо к этому внимательно относиться, чтобы у нас производство сельхозтехники не остановилось. Мы долго гордились, что сами начали выпускать хорошего качества и лицензионные, и наши виды различной сельхозтехники - и комбайны, и тракторы, и все остальное. Ну, раз финансовые условия не очень благоприятные, придется им как-то помогать", - подчеркнул Медведев.
Кроме того, он указал на необходимость продолжить реализацию индивидуальных программ регионального развития. Они стартовали пять лет назад и успешно себя зарекомендовали, подчеркнул председатель "Единой России".
"Решение об их продлении было принято президентом. Напомню, что на каждую из таких программ нужно предусмотреть в бюджете по одному миллиарду рублей ежегодно в период 2025-2030 годов. Кроме того, для жителей многих территорий остается актуальным вопрос развития региональной дорожной сети", - сказал Медведев.
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