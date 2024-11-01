https://ria.ru/20241101/eksperty-1981258852.html

Эксперты рассказали, как в России получить доплату к пенсии от государства

Эксперты рассказали, как в России получить доплату к пенсии от государства - РИА Новости, 01.11.2024

Эксперты рассказали, как в России получить доплату к пенсии от государства

Россияне с доходом до 80 тысяч рублей могут получить прибавку к пенсии в 7,5-8% от зарплаты, причем государство добавит половину этого дохода - для этого нужно... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T03:23

2024-11-01T03:23

2024-11-01T08:59

россия

александр абрамов

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980705789_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6224c33e607aa913d2ff9b306a512b98.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россияне с доходом до 80 тысяч рублей могут получить прибавку к пенсии в 7,5-8% от зарплаты, причем государство добавит половину этого дохода - для этого нужно откладывать от трех тысяч в месяц на накопительную пенсию с помощью программы долгосрочных сбережений, объяснили РИА Новости эксперты. Согласно сайту Центрального банка России, программа долгосрочных сбережений (ПДС) нужна для создания финансовой подушки безопасности или получения прибавки к будущей пенсии. Внесенные в программу деньги вкладываются выбранным негосударственным пенсионным фондом (НПФ) в государственные ценные бумаги (ОФЗ), корпоративные облигации, акции и другие финансовые инструменты. "Допустим, вы получаете 80 тысяч рублей в месяц, а значит (при участии в программе долгосрочных сбережений. — Прим. ред.), можете рассчитывать на софинансирование государством вашей пенсии в течение десяти лет в размере трех тысяч рублей (это 3,75% от вашей текущей зарплаты за месяц). Если вы готовы ежемесячно инвестировать, то ваш взнос будет равен 7,5%. По нашим самым общим оценкам, через 15 лет вы будете ежемесячно получать примерно 7,5-8% от ежемесячного заработка с учетом индексации на инфляцию", — рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов. Он отметил, что, по примерным расчетам, государственная пенсия при такой зарплате будет приносить около 33% утраченного заработка, а с учетом выплат из ПДС доход составит 40-41% от зарплаты. "Для участия в программе необходимо быть гражданином России, достигшим 18 лет, и заключить договор с НПФ, который является оператором ПДС. Все операторы программы перечислены на сайте Банка России. Участники могут вносить любые суммы, переводить ранее накопленные средства и выбирать различные варианты выплат на момент выхода на пенсию", — объяснил доцент кафедры национальной экономики РАНХиГС Владимир Любецкий. Максимальное софинансирование вложений в программу со стороны государства составляет 36 тысяч в год, уточняется на сайте ЦБ. Для получения поддержки размер вложений должен быть не меньше двух тысяч рублей в год, а начать получать выплаты из накопленных средств можно через 15 лет от начала действия договора или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

https://realty.ria.ru/20241101/bezopasnost-1981193070.html

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россия, александр абрамов, центральный банк рф (цб рф)