Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области штормовой ветер спровоцировал ДТП, погиб человек - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/dtp-1981424985.html
В Калининградской области штормовой ветер спровоцировал ДТП, погиб человек
В Калининградской области штормовой ветер спровоцировал ДТП, погиб человек - РИА Новости, 01.11.2024
В Калининградской области штормовой ветер спровоцировал ДТП, погиб человек
Штормовой ветер в Калининградской области повалил 50 деревьев и спровоцировал ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:31
2024-11-01T19:31
происшествия
калининградская область
калининград
фрунзе
елена дятлова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградский зоопарк
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968748445_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_8a87ee8cb3fdaea13a97c8c4a2b4c82d.jpg
КАЛИНИНГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Штормовой ветер в Калининградской области повалил 50 деревьев и спровоцировал ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. "Непогода повалила 50 деревьев, убрано 36. Для уборки поваленных деревьев подразделения МЧС России привлекались девять раз. Из-за стихии не обошлось и без ДТП. Днем в Гурьевском районе легковой автомобиль врезался в упавшее дерево. В результате аварии погибла водитель", - сказали в пресс-службе. Как сообщает глава администрации Калининграда Елена Дятлова, с 18.00 (19.00 мск) в администрации города и на подведомственных ей коммунальных предприятиях вводится режим повышенной готовности. "На данную минуту циклон уже повалил с десяток деревьев. На Невского рухнувшая липа повредила сразу четыре автомобиля, на Фрунзе - три автомобиля, на Тельмана и на Д. Донского также под зелёными насаждениями оказалось по машине. "Горсвет" устранял аварии сегодня на Фрунзе и на Мишина", - написала Дятлова в своем Telegram-канале. От поездок и прогулок просят отказаться на территории национального парка "Куршская коса". "Сегодня и завтра 1-2 ноября - стоит воздержаться от поездок на Куршскую косу и прогулок по тропам национального парка! Деревья и ветки часто падают", - говорится в сообщении пресс-службы нацпарка. В Калининграде для посещений закрылся зоопарк. "Уважаемые посетители! Ветер усиливается. По этой причине Калининградский зоопарк закрывается. Откроемся, как только ветер стихнет", - объявили в Telegram-канале зоопарка. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Храброво, он работает в штатном режиме. Согласно онлайн табло, задерживаются на вылет и прилет три самолета в Москву и из Москвы. "Аэропорт работает в штатном режиме. Задержка рейсов не связана с погодными условиями", - сказали в пресс-службе. Штормовой ветер в Калининградской области превысил прогнозные значения с 25 до 28 метров в секунду, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области". "Порыв ветра в 28 метров в секунду (100,6 километров в час) был зафиксирован метеостанцией Храброво в одном из крайних сроков измерений. Сейчас продолжается пик усиления западного ветра... порывы идут даже выше прогнозируемых значений! С учётом фактических наблюдений, порывы ветра могут достигать 25-28 метров в секунду (особенно вблизи северо-западного побережья). Будьте предельно аккуратны!", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241101/baltika-1981365272.html
https://ria.ru/20241101/samolety-1981259108.html
https://ria.ru/20241029/uragany-1980625985.html
калининградская область
калининград
фрунзе
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968748445_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_61a1e491fa7d2a556afe1d1cdfdf33ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининградская область, калининград, фрунзе, елена дятлова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградский зоопарк, россия
Происшествия, Калининградская область, Калининград, Фрунзе, Елена Дятлова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калининградский зоопарк, Россия
В Калининградской области штормовой ветер спровоцировал ДТП, погиб человек

МЧС: штормовой ветер в Калининградской области спровоцировал ДТП, погиб человек

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Калининград
Вид на Калининград - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на Калининград. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Штормовой ветер в Калининградской области повалил 50 деревьев и спровоцировал ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Непогода повалила 50 деревьев, убрано 36. Для уборки поваленных деревьев подразделения МЧС России привлекались девять раз. Из-за стихии не обошлось и без ДТП. Днем в Гурьевском районе легковой автомобиль врезался в упавшее дерево. В результате аварии погибла водитель", - сказали в пресс-службе.
В акватории Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Корабли Балтийского флота вернули на базу из-за штормового предупреждения
Вчера, 15:34
Как сообщает глава администрации Калининграда Елена Дятлова, с 18.00 (19.00 мск) в администрации города и на подведомственных ей коммунальных предприятиях вводится режим повышенной готовности.
"На данную минуту циклон уже повалил с десяток деревьев. На Невского рухнувшая липа повредила сразу четыре автомобиля, на Фрунзе - три автомобиля, на Тельмана и на Д. Донского также под зелёными насаждениями оказалось по машине. "Горсвет" устранял аварии сегодня на Фрунзе и на Мишина", - написала Дятлова в своем Telegram-канале.
От поездок и прогулок просят отказаться на территории национального парка "Куршская коса".
"Сегодня и завтра 1-2 ноября - стоит воздержаться от поездок на Куршскую косу и прогулок по тропам национального парка! Деревья и ветки часто падают", - говорится в сообщении пресс-службы нацпарка.
Пассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Три авиарейса задерживаются в аэропорту Владивостока из-за тумана
Вчера, 03:31
В Калининграде для посещений закрылся зоопарк. "Уважаемые посетители! Ветер усиливается. По этой причине Калининградский зоопарк закрывается. Откроемся, как только ветер стихнет", - объявили в Telegram-канале зоопарка.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Храброво, он работает в штатном режиме. Согласно онлайн табло, задерживаются на вылет и прилет три самолета в Москву и из Москвы.
"Аэропорт работает в штатном режиме. Задержка рейсов не связана с погодными условиями", - сказали в пресс-службе.
Штормовой ветер в Калининградской области превысил прогнозные значения с 25 до 28 метров в секунду, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области".
"Порыв ветра в 28 метров в секунду (100,6 километров в час) был зафиксирован метеостанцией Храброво в одном из крайних сроков измерений. Сейчас продолжается пик усиления западного ветра... порывы идут даже выше прогнозируемых значений! С учётом фактических наблюдений, порывы ветра могут достигать 25-28 метров в секунду (особенно вблизи северо-западного побережья). Будьте предельно аккуратны!", - говорится в сообщении.
Затопленная после урагана Хелен улица в городе Галфпорт, штат Флорида, перед прохождением урагана Милтон - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
CNN обвинил Россию и КНР в фейках о якобы помощи США жертвам ураганов
29 октября, 07:55
 
ПроисшествияКалининградская областьКалининградФрунзеЕлена ДятловаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградский зоопаркРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала