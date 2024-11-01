https://ria.ru/20241101/dtp-1981424985.html

В Калининградской области штормовой ветер спровоцировал ДТП, погиб человек

В Калининградской области штормовой ветер спровоцировал ДТП, погиб человек - РИА Новости, 01.11.2024

В Калининградской области штормовой ветер спровоцировал ДТП, погиб человек

Штормовой ветер в Калининградской области повалил 50 деревьев и спровоцировал ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:31

2024-11-01T19:31

2024-11-01T19:31

происшествия

калининградская область

калининград

фрунзе

елена дятлова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградский зоопарк

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968748445_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_8a87ee8cb3fdaea13a97c8c4a2b4c82d.jpg

КАЛИНИНГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Штормовой ветер в Калининградской области повалил 50 деревьев и спровоцировал ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. "Непогода повалила 50 деревьев, убрано 36. Для уборки поваленных деревьев подразделения МЧС России привлекались девять раз. Из-за стихии не обошлось и без ДТП. Днем в Гурьевском районе легковой автомобиль врезался в упавшее дерево. В результате аварии погибла водитель", - сказали в пресс-службе. Как сообщает глава администрации Калининграда Елена Дятлова, с 18.00 (19.00 мск) в администрации города и на подведомственных ей коммунальных предприятиях вводится режим повышенной готовности. "На данную минуту циклон уже повалил с десяток деревьев. На Невского рухнувшая липа повредила сразу четыре автомобиля, на Фрунзе - три автомобиля, на Тельмана и на Д. Донского также под зелёными насаждениями оказалось по машине. "Горсвет" устранял аварии сегодня на Фрунзе и на Мишина", - написала Дятлова в своем Telegram-канале. От поездок и прогулок просят отказаться на территории национального парка "Куршская коса". "Сегодня и завтра 1-2 ноября - стоит воздержаться от поездок на Куршскую косу и прогулок по тропам национального парка! Деревья и ветки часто падают", - говорится в сообщении пресс-службы нацпарка. В Калининграде для посещений закрылся зоопарк. "Уважаемые посетители! Ветер усиливается. По этой причине Калининградский зоопарк закрывается. Откроемся, как только ветер стихнет", - объявили в Telegram-канале зоопарка. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Храброво, он работает в штатном режиме. Согласно онлайн табло, задерживаются на вылет и прилет три самолета в Москву и из Москвы. "Аэропорт работает в штатном режиме. Задержка рейсов не связана с погодными условиями", - сказали в пресс-службе. Штормовой ветер в Калининградской области превысил прогнозные значения с 25 до 28 метров в секунду, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области". "Порыв ветра в 28 метров в секунду (100,6 километров в час) был зафиксирован метеостанцией Храброво в одном из крайних сроков измерений. Сейчас продолжается пик усиления западного ветра... порывы идут даже выше прогнозируемых значений! С учётом фактических наблюдений, порывы ветра могут достигать 25-28 метров в секунду (особенно вблизи северо-западного побережья). Будьте предельно аккуратны!", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241101/baltika-1981365272.html

https://ria.ru/20241101/samolety-1981259108.html

https://ria.ru/20241029/uragany-1980625985.html

калининградская область

калининград

фрунзе

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининградская область, калининград, фрунзе, елена дятлова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградский зоопарк, россия