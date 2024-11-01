В Калининградской области штормовой ветер спровоцировал ДТП, погиб человек
МЧС: штормовой ветер в Калининградской области спровоцировал ДТП, погиб человек
Вид на Калининград. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Штормовой ветер в Калининградской области повалил 50 деревьев и спровоцировал ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Непогода повалила 50 деревьев, убрано 36. Для уборки поваленных деревьев подразделения МЧС России привлекались девять раз. Из-за стихии не обошлось и без ДТП. Днем в Гурьевском районе легковой автомобиль врезался в упавшее дерево. В результате аварии погибла водитель", - сказали в пресс-службе.
Как сообщает глава администрации Калининграда Елена Дятлова, с 18.00 (19.00 мск) в администрации города и на подведомственных ей коммунальных предприятиях вводится режим повышенной готовности.
"На данную минуту циклон уже повалил с десяток деревьев. На Невского рухнувшая липа повредила сразу четыре автомобиля, на Фрунзе - три автомобиля, на Тельмана и на Д. Донского также под зелёными насаждениями оказалось по машине. "Горсвет" устранял аварии сегодня на Фрунзе и на Мишина", - написала Дятлова в своем Telegram-канале.
От поездок и прогулок просят отказаться на территории национального парка "Куршская коса".
"Сегодня и завтра 1-2 ноября - стоит воздержаться от поездок на Куршскую косу и прогулок по тропам национального парка! Деревья и ветки часто падают", - говорится в сообщении пресс-службы нацпарка.
В Калининграде для посещений закрылся зоопарк. "Уважаемые посетители! Ветер усиливается. По этой причине Калининградский зоопарк закрывается. Откроемся, как только ветер стихнет", - объявили в Telegram-канале зоопарка.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Храброво, он работает в штатном режиме. Согласно онлайн табло, задерживаются на вылет и прилет три самолета в Москву и из Москвы.
"Аэропорт работает в штатном режиме. Задержка рейсов не связана с погодными условиями", - сказали в пресс-службе.
Штормовой ветер в Калининградской области превысил прогнозные значения с 25 до 28 метров в секунду, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области".
"Порыв ветра в 28 метров в секунду (100,6 километров в час) был зафиксирован метеостанцией Храброво в одном из крайних сроков измерений. Сейчас продолжается пик усиления западного ветра... порывы идут даже выше прогнозируемых значений! С учётом фактических наблюдений, порывы ветра могут достигать 25-28 метров в секунду (особенно вблизи северо-западного побережья). Будьте предельно аккуратны!", - говорится в сообщении.