https://ria.ru/20241101/drony-1981269520.html

Минобороны сообщило о 83 сбитых над регионами России беспилотниках

Минобороны сообщило о 83 сбитых над регионами России беспилотниках - РИА Новости, 01.11.2024

Минобороны сообщило о 83 сбитых над регионами России беспилотниках

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России 83 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:04

2024-11-01T08:04

2024-11-01T09:05

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белгородская область

курская область

безопасность

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России 83 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. "Тридцать шесть БПЛА сбиты над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.В Брянске украинский дрон атаковал многоквартирный дом, пострадал один житель, сообщил губернатор Александр Богомаз. В доме повреждены фасад, окна и балкон, на месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.В Орловской области массированная атака беспилотников продолжалась до утра, рассказал глава региона Андрей Клычков. Там получили повреждения два жилых дома, но никто не пострадал. В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, налет дронов обошелся без пострадавших и разрушений.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981108701.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, белгородская область, курская область, безопасность