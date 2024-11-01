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Минобороны сообщило о 83 сбитых над регионами России беспилотниках - РИА Новости, 01.11.2024
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08:04 01.11.2024 (обновлено: 09:05 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/drony-1981269520.html
Минобороны сообщило о 83 сбитых над регионами России беспилотниках
Минобороны сообщило о 83 сбитых над регионами России беспилотниках - РИА Новости, 01.11.2024
Минобороны сообщило о 83 сбитых над регионами России беспилотниках
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России 83 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T08:04
2024-11-01T09:05
россия
белгородская область
курская область
безопасность
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России 83 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. "Тридцать шесть БПЛА сбиты над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.В Брянске украинский дрон атаковал многоквартирный дом, пострадал один житель, сообщил губернатор Александр Богомаз. В доме повреждены фасад, окна и балкон, на месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.В Орловской области массированная атака беспилотников продолжалась до утра, рассказал глава региона Андрей Клычков. Там получили повреждения два жилых дома, но никто не пострадал. В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, налет дронов обошелся без пострадавших и разрушений.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981108701.html
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россия, белгородская область, курская область, безопасность
Россия, Белгородская область, Курская область, Безопасность
Минобороны сообщило о 83 сбитых над регионами России беспилотниках

За ночь над российскими регионами сбили 83 украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России 83 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
"Тридцать шесть БПЛА сбиты над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.
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В Брянске украинский дрон атаковал многоквартирный дом, пострадал один житель, сообщил губернатор Александр Богомаз. В доме повреждены фасад, окна и балкон, на месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.
В Орловской области массированная атака беспилотников продолжалась до утра, рассказал глава региона Андрей Клычков. Там получили повреждения два жилых дома, но никто не пострадал.
В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, налет дронов обошелся без пострадавших и разрушений.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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