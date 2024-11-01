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В Москве отправили в изолятор 17 участников драки у пункта "Яндекс Лавка"
В Москве отправили в изолятор 17 участников драки у пункта "Яндекс Лавка" - РИА Новости, 01.11.2024
В Москве отправили в изолятор 17 участников драки у пункта "Яндекс Лавка"
Савёловский суд Москвы отправил на десять суток в изолятор 17 участников драки возле пункта доставки "Яндекс Лавка", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:36
2024-11-01T19:36
2024-11-01T19:36
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Савёловский суд Москвы отправил на десять суток в изолятор 17 участников драки возле пункта доставки "Яндекс Лавка", сообщили РИА Новости в суде. "Постановлениями Савёловского районного суда города Москвы фигуранты признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), 17 человек. Всем участникам назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на десять суток", - сказала собеседница агентства. Как было установлено в суде, фигуранты, находясь на улице Скаковая, вблизи пункта доставки "Яндекс Лавка", приняли участие в массовой драке с участием более 40 человек, они вели себя агрессивно, нецензурно бранились в общественном месте, выражая явное неуважение к обществу.
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Происшествия, Москва, Россия
В Москве отправили в изолятор 17 участников драки у пункта "Яндекс Лавка"
В Москве 17 участников драки у "Яндекс Лавки" отправили на 10 суток в изолятор