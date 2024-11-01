https://ria.ru/20241101/domodedovo-1981363344.html

Домодедово работает штатно после информации о введении плана "Ковер"

Домодедово работает штатно после информации о введении плана "Ковер" - РИА Новости, 01.11.2024

Домодедово работает штатно после информации о введении плана "Ковер"

Аэропорт "Домодедово" на фоне информации Telegram-каналов о введении там плана "ковер" сообщили о штатной работе. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:17

2024-11-01T15:17

2024-11-01T15:24

домодедово (аэропорт)

россия

безопасность

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703131_0:156:3073:1885_1920x0_80_0_0_df9fe869514490ad5cab853567dfd20e.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" на фоне информации Telegram-каналов о введении там плана "ковер" сообщили о штатной работе."Работаем штатно, без отклонения от расписания", - сообщили РИА Новости "Домодедово".

https://ria.ru/20241101/vnukovo-1981363437.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

домодедово (аэропорт), россия, безопасность, общество