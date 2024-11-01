https://ria.ru/20241101/domodedovo-1981363344.html
Домодедово работает штатно после информации о введении плана "Ковер"
Домодедово работает штатно после информации о введении плана "Ковер" - РИА Новости, 01.11.2024
Домодедово работает штатно после информации о введении плана "Ковер"
Аэропорт "Домодедово" на фоне информации Telegram-каналов о введении там плана "ковер" сообщили о штатной работе. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:17
2024-11-01T15:17
2024-11-01T15:24
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" на фоне информации Telegram-каналов о введении там плана "ковер" сообщили о штатной работе."Работаем штатно, без отклонения от расписания", - сообщили РИА Новости "Домодедово".
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домодедово (аэропорт), россия, безопасность, общество
Домодедово (аэропорт), Россия, Безопасность, Общество
Домодедово работает штатно после информации о введении плана "Ковер"
Аэропорт Домодедово работает штатно после сообщений о введении плана "Ковер"