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Доллар при Байдене занял минимальную долю в международных резервах - РИА Новости, 01.11.2024
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05:10 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/dollar-1981262969.html
Доллар при Байдене занял минимальную долю в международных резервах
Доллар при Байдене занял минимальную долю в международных резервах - РИА Новости, 01.11.2024
Доллар при Байдене занял минимальную долю в международных резервах
Доля доллара в мировых резервах при президенте США Джо Байдене достигла минимума за последние 30 лет, вместе с тем при нем американская валюта теряла позиции в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T05:10
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Доля доллара в мировых резервах при президенте США Джо Байдене достигла минимума за последние 30 лет, вместе с тем при нем американская валюта теряла позиции в девять раз медленнее, чем при его предшественнике Дональде Трампе, подсчитало РИА Новости по данным Международного валютного фонда (МВФ). Как следует из материалов, по итогам второго квартала 2024 года доля американской валюты в мировых резервах составила 58,22%. Это стало минимальным значением за все время публикации этой статистики - с 1995 года. Однако при Байдене доля доллара в международных резервах уменьшалась в девять раз медленнее, чем при предыдущем президенте Трампе. Так, за срок правления нынешнего лидера страны доля американской валюты снизилась на 0,7 процентного пункта, а за время президентства Трампа - на 6,44 процентного пункта. При этом за два срока его предшественника Барака Обамы этот показатель, наоборот, вырос - на 1,6 процентного пункта. Сильнее всего доля доллара в резервах снизилась при Джордже Буше-младшем - на 7,37 процентного пункта. А самым благоприятным для американской валюты был период правления Билла Клинтона: с 1995 года по 2000 год (данных за начальный период его первого срока - 1993 и 1994 годы - нет) доля доллара увеличилась на 27,81 процентного пункта. Роль американской валюты в мире горячо обсуждается кандидатами в президенты США перед грядущими выборами, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20241031/bajden-1981050137.html
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справки, сша, дональд трамп, мвф, джо байден, барак обама
Справки, США, Дональд Трамп, МВФ, Джо Байден, Барак Обама
Доллар при Байдене занял минимальную долю в международных резервах

Доля доллара в мировых резервах при Байдене достигла минимума за 30 лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Доля доллара в мировых резервах при президенте США Джо Байдене достигла минимума за последние 30 лет, вместе с тем при нем американская валюта теряла позиции в девять раз медленнее, чем при его предшественнике Дональде Трампе, подсчитало РИА Новости по данным Международного валютного фонда (МВФ).
Как следует из материалов, по итогам второго квартала 2024 года доля американской валюты в мировых резервах составила 58,22%. Это стало минимальным значением за все время публикации этой статистики - с 1995 года.
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Однако при Байдене доля доллара в международных резервах уменьшалась в девять раз медленнее, чем при предыдущем президенте Трампе. Так, за срок правления нынешнего лидера страны доля американской валюты снизилась на 0,7 процентного пункта, а за время президентства Трампа - на 6,44 процентного пункта. При этом за два срока его предшественника Барака Обамы этот показатель, наоборот, вырос - на 1,6 процентного пункта.
Сильнее всего доля доллара в резервах снизилась при Джордже Буше-младшем - на 7,37 процентного пункта. А самым благоприятным для американской валюты был период правления Билла Клинтона: с 1995 года по 2000 год (данных за начальный период его первого срока - 1993 и 1994 годы - нет) доля доллара увеличилась на 27,81 процентного пункта.
Роль американской валюты в мире горячо обсуждается кандидатами в президенты США перед грядущими выборами, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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