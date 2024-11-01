https://ria.ru/20241101/dollar-1981262969.html

Доллар при Байдене занял минимальную долю в международных резервах

Доллар при Байдене занял минимальную долю в международных резервах - РИА Новости, 01.11.2024

Доллар при Байдене занял минимальную долю в международных резервах

Доля доллара в мировых резервах при президенте США Джо Байдене достигла минимума за последние 30 лет, вместе с тем при нем американская валюта теряла позиции в... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T05:10

2024-11-01T05:10

2024-11-01T05:10

справки

сша

дональд трамп

мвф

джо байден

барак обама

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975006906_0:125:1882:1184_1920x0_80_0_0_ca8eab5a19a09eed203b29c7b8517ce3.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Доля доллара в мировых резервах при президенте США Джо Байдене достигла минимума за последние 30 лет, вместе с тем при нем американская валюта теряла позиции в девять раз медленнее, чем при его предшественнике Дональде Трампе, подсчитало РИА Новости по данным Международного валютного фонда (МВФ). Как следует из материалов, по итогам второго квартала 2024 года доля американской валюты в мировых резервах составила 58,22%. Это стало минимальным значением за все время публикации этой статистики - с 1995 года. Однако при Байдене доля доллара в международных резервах уменьшалась в девять раз медленнее, чем при предыдущем президенте Трампе. Так, за срок правления нынешнего лидера страны доля американской валюты снизилась на 0,7 процентного пункта, а за время президентства Трампа - на 6,44 процентного пункта. При этом за два срока его предшественника Барака Обамы этот показатель, наоборот, вырос - на 1,6 процентного пункта. Сильнее всего доля доллара в резервах снизилась при Джордже Буше-младшем - на 7,37 процентного пункта. А самым благоприятным для американской валюты был период правления Билла Клинтона: с 1995 года по 2000 год (данных за начальный период его первого срока - 1993 и 1994 годы - нет) доля доллара увеличилась на 27,81 процентного пункта. Роль американской валюты в мире горячо обсуждается кандидатами в президенты США перед грядущими выборами, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241031/bajden-1981050137.html

https://ria.ru/20241031/dzhonson-1981245383.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, сша, дональд трамп, мвф, джо байден, барак обама