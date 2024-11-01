https://ria.ru/20241101/dividendy-1981257738.html
TotalEnergies оценила зависшие в России дивиденды в $1,5-2 млрд
TotalEnergies оценила зависшие в России дивиденды в $1,5-2 млрд - РИА Новости, 01.11.2024
TotalEnergies оценила зависшие в России дивиденды в $1,5-2 млрд
Французская TotalEnergies оценивает сумму дивидендов от своей доли в "Новатэке" и проекте "Ямал СПГ", которую не может вывести из России, примерно в 1,5-2... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T02:45
2024-11-01T02:45
2024-11-01T04:49
экономика
патрик пуянне
россия
total
ямал спг
новатэк
дивиденды
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МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. Французская TotalEnergies оценивает сумму дивидендов от своей доли в "Новатэке" и проекте "Ямал СПГ", которую не может вывести из России, примерно в 1,5-2 миллиарда долларов, заявил глава компании Патрик Пуянне в ходе телеконференции по итогам третьего квартала 31 октября. "Дивиденды "Новатэка" составляли около 600 миллионов долларов в год. Большинство из них застряло на счетах "Новатэка", а не на счетах типа "С". "Новатэк" фактически хранит эти дивиденды на своем счете для нас. Это составляет всего около 1 миллиарда долларов. Часть дивидендов от "Ямал СПГ" — это около 500 миллионов. Вероятно, к концу года дивиденды составят от 1,5 до 2 миллиардов долларов, которые находятся на других счетах", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какую сумму средств TotalEnergies не смогла получить из России из-за санкций. TotalEnergies в 2022 году смогла получить часть дивидендов от проекта "Ямал СПГ". Как отмечал Пуянне в апреле, с прошлого года компания полностью перестала получать выплаты. "Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в РФ. Совладельцем компании является Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании. "Ямал СПГ" — первый крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка" на базе Южно-Тамбейского месторождения. Оператором и владельцем активов является предприятие ОАО "Ямал СПГ". Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - 17,5 миллиона тонн.
https://ria.ru/20240112/citigroup-1921068491.html
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экономика, патрик пуянне, россия, total , ямал спг, новатэк, дивиденды
Экономика, Патрик Пуянне, Россия, Total , Ямал СПГ, Новатэк, Дивиденды
TotalEnergies оценила зависшие в России дивиденды в $1,5-2 млрд
Глава TotalEnergies заявил о 2 млрд долларов застрявших в России дивидендов
МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. Французская TotalEnergies оценивает сумму дивидендов от своей доли в "Новатэке" и проекте "Ямал СПГ", которую не может вывести из России, примерно в 1,5-2 миллиарда долларов, заявил глава компании Патрик Пуянне в ходе телеконференции по итогам третьего квартала 31 октября.
"Дивиденды "Новатэка" составляли около 600 миллионов долларов в год. Большинство из них застряло на счетах "Новатэка", а не на счетах типа "С". "Новатэк" фактически хранит эти дивиденды на своем счете для нас. Это составляет всего около 1 миллиарда долларов. Часть дивидендов от "Ямал СПГ" — это около 500 миллионов. Вероятно, к концу года дивиденды составят от 1,5 до 2 миллиардов долларов, которые находятся на других счетах", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какую сумму средств TotalEnergies не смогла получить из России из-за санкций.
TotalEnergies в 2022 году смогла получить часть дивидендов от проекта "Ямал СПГ". Как отмечал Пуянне в апреле, с прошлого года компания полностью перестала получать выплаты.
"Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в РФ. Совладельцем компании является Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании.
"Ямал СПГ" — первый крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка" на базе Южно-Тамбейского месторождения. Оператором и владельцем активов является предприятие ОАО "Ямал СПГ". Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - 17,5 миллиона тонн.