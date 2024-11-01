https://ria.ru/20241101/deputat-1981397920.html

Пропавший в зоне СВО башкирский депутат нашелся

Пропавший в зоне СВО башкирский депутат нашелся - РИА Новости, 01.11.2024

Пропавший в зоне СВО башкирский депутат нашелся

Депутат башкирского парламента Алексей Локотченко, о котором писали, что он пропал без вести в зоне спецоперации, нашелся, он жив и здоров, был без связи,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:33

2024-11-01T17:33

2024-11-01T17:33

специальная военная операция на украине

россия

константин толкачев

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 1 ноя - РИА Новости. Депутат башкирского парламента Алексей Локотченко, о котором писали, что он пропал без вести в зоне спецоперации, нашелся, он жив и здоров, был без связи, сообщил председатель госсобрания-курултая Башкирии Константин Толкачев. Ранее в Telegram-канале регионального парламента был опубликован комментарий Толкачева появившейся в СМИ информации о депутате Локотченко, предположительно, пропавшем без вести после выполнения боевого задания. Толкачёв говорил, что находится в постоянной связи с руководством заксобрания Курской области, коллегами Локотченко в подразделении, где он проходит службу, правоохранительными органами и другими структурами. Спикер парламента отмечал, что местонахождение депутата выясняется. "Поступили обнадеживающие данные из Курской области. Наши коллеги из заксобрания сообщили, что Алексей Локотченко найден, жив и здоров, был без связи, телефон разбит", - цитирует пресс-служба госсобрания-курултая Башкирии слова Толкачёва. По справке пресс-службы парламента, Локотченко участвует в специальной военной операции с февраля 2024 года, служил в должности командира боевого артиллерийского расчёта в интернациональной бригаде "Пятнашка", с недавнего времени назначен заместителем командира штурмового отряда "Архангел" интернациональной бригады "Пятнашка" добровольческого корпуса МО РФ. Себе он взял позывной "Радий". Дважды ранен – весной и летом. Сумел восстановиться и вернуться в строй.

https://ria.ru/20241026/rkk-1980205733.html

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россия, константин толкачев, республика башкортостан, происшествия