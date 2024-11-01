В Башкирии проверяют информацию о пропавшем в зоне СВО депутате
В Башкирии выясняют информацию о пропавшем в зоне СВО депутате Локотченко
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УФА, 1 ноя - РИА Новости. Парламент Башкирии выясняет информацию о без вести пропавшем в зоне спецоперации депутате Алексее Локотченко, который воюет с февраля этого года, заявил председатель госсобрания-курултая республики Константин Толкачёв.
Пресс-служба парламента региона в своем Telegram-канале опубликовала комментарий Толкачева о появившейся в СМИ информации о депутате Локотченко, предположительно, пропавшем без вести после выполнения боевого задания.
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"Мы находимся в постоянных коммуникациях с руководством заксобрания Курской области, коллегами Алексея Юрьевича в подразделении, где он проходит службу, правоохранительными органами и другими структурами. Пока ничего ни подтвердить, ни опровергнуть не можем. Выясняем. Как только появится объективная, достоверная информация, сразу сообщим. Надеемся на лучшее", - говорится в комментарии Толкачева.
По справке пресс-службы парламента, Локотченко участвует в специальной военной операции с февраля 2024 года, служил в должности командира боевого артиллерийского расчёта в интернациональной бригаде "Пятнашка", с недавнего времени назначен заместителем командира штурмового отряда "Архангел" интернациональной бригады "Пятнашка" добровольческого корпуса МО РФ. Себе он взял позывной "Радий". Дважды ранен – весной и летом. Сумел восстановиться и вернуться в строй.
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