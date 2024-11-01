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В Башкирии проверяют информацию о пропавшем в зоне СВО депутате - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 01.11.2024 (обновлено: 17:31 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/deputat-1981396173.html
В Башкирии проверяют информацию о пропавшем в зоне СВО депутате
В Башкирии проверяют информацию о пропавшем в зоне СВО депутате - РИА Новости, 01.11.2024
В Башкирии проверяют информацию о пропавшем в зоне СВО депутате
Парламент Башкирии выясняет информацию о без вести пропавшем в зоне спецоперации депутате Алексее Локотченко, который воюет с февраля этого года, заявил... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:27
2024-11-01T17:31
специальная военная операция на украине
курская область
россия
константин толкачев
происшествия
республика башкортостан
вооруженные силы рф
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УФА, 1 ноя - РИА Новости. Парламент Башкирии выясняет информацию о без вести пропавшем в зоне спецоперации депутате Алексее Локотченко, который воюет с февраля этого года, заявил председатель госсобрания-курултая республики Константин Толкачёв. Пресс-служба парламента региона в своем Telegram-канале опубликовала комментарий Толкачева о появившейся в СМИ информации о депутате Локотченко, предположительно, пропавшем без вести после выполнения боевого задания. "Мы находимся в постоянных коммуникациях с руководством заксобрания Курской области, коллегами Алексея Юрьевича в подразделении, где он проходит службу, правоохранительными органами и другими структурами. Пока ничего ни подтвердить, ни опровергнуть не можем. Выясняем. Как только появится объективная, достоверная информация, сразу сообщим. Надеемся на лучшее", - говорится в комментарии Толкачева. По справке пресс-службы парламента, Локотченко участвует в специальной военной операции с февраля 2024 года, служил в должности командира боевого артиллерийского расчёта в интернациональной бригаде "Пятнашка", с недавнего времени назначен заместителем командира штурмового отряда "Архангел" интернациональной бригады "Пятнашка" добровольческого корпуса МО РФ. Себе он взял позывной "Радий". Дважды ранен – весной и летом. Сумел восстановиться и вернуться в строй.
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курская область, россия, константин толкачев, происшествия, республика башкортостан, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Константин Толкачев, Происшествия, Республика Башкортостан, Вооруженные силы РФ
В Башкирии проверяют информацию о пропавшем в зоне СВО депутате

В Башкирии выясняют информацию о пропавшем в зоне СВО депутате Локотченко

© Фото : Государственное Собрание — Курултай Республики БашкортостанАлексей Локотченко
Алексей Локотченко - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан
Алексей Локотченко
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УФА, 1 ноя - РИА Новости. Парламент Башкирии выясняет информацию о без вести пропавшем в зоне спецоперации депутате Алексее Локотченко, который воюет с февраля этого года, заявил председатель госсобрания-курултая республики Константин Толкачёв.
Пресс-служба парламента региона в своем Telegram-канале опубликовала комментарий Толкачева о появившейся в СМИ информации о депутате Локотченко, предположительно, пропавшем без вести после выполнения боевого задания.
«
"Мы находимся в постоянных коммуникациях с руководством заксобрания Курской области, коллегами Алексея Юрьевича в подразделении, где он проходит службу, правоохранительными органами и другими структурами. Пока ничего ни подтвердить, ни опровергнуть не можем. Выясняем. Как только появится объективная, достоверная информация, сразу сообщим. Надеемся на лучшее", - говорится в комментарии Толкачева.
По справке пресс-службы парламента, Локотченко участвует в специальной военной операции с февраля 2024 года, служил в должности командира боевого артиллерийского расчёта в интернациональной бригаде "Пятнашка", с недавнего времени назначен заместителем командира штурмового отряда "Архангел" интернациональной бригады "Пятнашка" добровольческого корпуса МО РФ. Себе он взял позывной "Радий". Дважды ранен – весной и летом. Сумел восстановиться и вернуться в строй.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКонстантин ТолкачевПроисшествияРеспублика БашкортостанВооруженные силы РФ
 
 
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