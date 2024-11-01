https://ria.ru/20241101/deputat-1981396173.html

В Башкирии проверяют информацию о пропавшем в зоне СВО депутате

В Башкирии проверяют информацию о пропавшем в зоне СВО депутате - РИА Новости, 01.11.2024

В Башкирии проверяют информацию о пропавшем в зоне СВО депутате

Парламент Башкирии выясняет информацию о без вести пропавшем в зоне спецоперации депутате Алексее Локотченко, который воюет с февраля этого года, заявил... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:27

2024-11-01T17:27

2024-11-01T17:31

специальная военная операция на украине

курская область

россия

константин толкачев

происшествия

республика башкортостан

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981396917_0:852:1449:1667_1920x0_80_0_0_5830a5ee37261da4ef7786e3799198fe.jpg

УФА, 1 ноя - РИА Новости. Парламент Башкирии выясняет информацию о без вести пропавшем в зоне спецоперации депутате Алексее Локотченко, который воюет с февраля этого года, заявил председатель госсобрания-курултая республики Константин Толкачёв. Пресс-служба парламента региона в своем Telegram-канале опубликовала комментарий Толкачева о появившейся в СМИ информации о депутате Локотченко, предположительно, пропавшем без вести после выполнения боевого задания. "Мы находимся в постоянных коммуникациях с руководством заксобрания Курской области, коллегами Алексея Юрьевича в подразделении, где он проходит службу, правоохранительными органами и другими структурами. Пока ничего ни подтвердить, ни опровергнуть не можем. Выясняем. Как только появится объективная, достоверная информация, сразу сообщим. Надеемся на лучшее", - говорится в комментарии Толкачева. По справке пресс-службы парламента, Локотченко участвует в специальной военной операции с февраля 2024 года, служил в должности командира боевого артиллерийского расчёта в интернациональной бригаде "Пятнашка", с недавнего времени назначен заместителем командира штурмового отряда "Архангел" интернациональной бригады "Пятнашка" добровольческого корпуса МО РФ. Себе он взял позывной "Радий". Дважды ранен – весной и летом. Сумел восстановиться и вернуться в строй.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, константин толкачев, происшествия, республика башкортостан, вооруженные силы рф