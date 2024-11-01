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Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте - РИА Новости, 01.11.2024
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08:45 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/chernyshenko-1981273173.html
Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте
Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте - РИА Новости, 01.11.2024
Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте и пообщался со студентами вуза. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T08:45
2024-11-01T08:45
россия
ташкент
узбекистан
дмитрий чернышенко
алексей чекунков
константин могилевский
мгимо
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ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте и пообщался со студентами вуза. Зампред правительства находится с двухдневным рабочим визитом в Республике Узбекистан. "В этом году, вы знаете, МГИМО празднует свое 80-летие, и вуз по праву может гордиться своими выпускниками, которые востребованы не только в России и Узбекистане, но и по всему миру", - сказал Чернышенко на встрече с учащимися. Филиал МГИМО в Ташкенте был открыт в декабре 2019 года. "Именно вам - будущим дипломатам, талантливой и целеустремленной молодежи - предстоит продвигать наши общие духовно-нравственные ценности и реализовывать большое количество проектов международного сотрудничества", - отметил вице-премьер. На мероприятии с российской стороны также присутствовали глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, который выступил с лекцией по развитию Дальнего Востока, и замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
https://ria.ru/20241031/kampus-1981112800.html
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россия, ташкент, узбекистан, дмитрий чернышенко, алексей чекунков, константин могилевский, мгимо, образование - общество
Россия, Ташкент, Узбекистан, Дмитрий Чернышенко, Алексей Чекунков, Константин Могилевский, МГИМО, Образование - Общество
Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте

Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте и пообщался со студентами вуза

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте и пообщался со студентами вуза.
Зампред правительства находится с двухдневным рабочим визитом в Республике Узбекистан.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения нового кампуса филиала РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
В Ташкенте открыли новый кампус филиала РГПУ
Вчера, 12:38
"В этом году, вы знаете, МГИМО празднует свое 80-летие, и вуз по праву может гордиться своими выпускниками, которые востребованы не только в России и Узбекистане, но и по всему миру", - сказал Чернышенко на встрече с учащимися.
Филиал МГИМО в Ташкенте был открыт в декабре 2019 года.
"Именно вам - будущим дипломатам, талантливой и целеустремленной молодежи - предстоит продвигать наши общие духовно-нравственные ценности и реализовывать большое количество проектов международного сотрудничества", - отметил вице-премьер.
На мероприятии с российской стороны также присутствовали глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, который выступил с лекцией по развитию Дальнего Востока, и замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время посещения мемориального комплекса Парк Победы в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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РоссияТашкентУзбекистанДмитрий ЧернышенкоАлексей ЧекунковКонстантин МогилевскийМГИМООбразование - Общество
 
 
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