https://ria.ru/20241101/chernyshenko-1981273173.html

Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте

Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте - РИА Новости, 01.11.2024

Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте и пообщался со студентами вуза. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:45

2024-11-01T08:45

2024-11-01T08:45

россия

ташкент

узбекистан

дмитрий чернышенко

алексей чекунков

константин могилевский

мгимо

образование - общество

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ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте и пообщался со студентами вуза. Зампред правительства находится с двухдневным рабочим визитом в Республике Узбекистан. "В этом году, вы знаете, МГИМО празднует свое 80-летие, и вуз по праву может гордиться своими выпускниками, которые востребованы не только в России и Узбекистане, но и по всему миру", - сказал Чернышенко на встрече с учащимися. Филиал МГИМО в Ташкенте был открыт в декабре 2019 года. "Именно вам - будущим дипломатам, талантливой и целеустремленной молодежи - предстоит продвигать наши общие духовно-нравственные ценности и реализовывать большое количество проектов международного сотрудничества", - отметил вице-премьер. На мероприятии с российской стороны также присутствовали глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, который выступил с лекцией по развитию Дальнего Востока, и замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

https://ria.ru/20241031/kampus-1981112800.html

https://ria.ru/20241031/memorial-1981065658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ташкент, узбекистан, дмитрий чернышенко, алексей чекунков, константин могилевский, мгимо, образование - общество