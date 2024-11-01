Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте
Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте и пообщался со студентами вуза
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил филиал МГИМО в Ташкенте и пообщался со студентами вуза.
Зампред правительства находится с двухдневным рабочим визитом в Республике Узбекистан.
В Ташкенте открыли новый кампус филиала РГПУ
Вчера, 12:38
"В этом году, вы знаете, МГИМО празднует свое 80-летие, и вуз по праву может гордиться своими выпускниками, которые востребованы не только в России и Узбекистане, но и по всему миру", - сказал Чернышенко на встрече с учащимися.
Филиал МГИМО в Ташкенте был открыт в декабре 2019 года.
"Именно вам - будущим дипломатам, талантливой и целеустремленной молодежи - предстоит продвигать наши общие духовно-нравственные ценности и реализовывать большое количество проектов международного сотрудничества", - отметил вице-премьер.
На мероприятии с российской стороны также присутствовали глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, который выступил с лекцией по развитию Дальнего Востока, и замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.