https://ria.ru/20241101/bryansk-1981318557.html

Беспилотник ВСУ повредил 12 квартир в жилом доме в Брянске

Беспилотник ВСУ повредил 12 квартир в жилом доме в Брянске - РИА Новости, 01.11.2024

Беспилотник ВСУ повредил 12 квартир в жилом доме в Брянске

Украинский беспилотник повредил 12 квартир в многоквартирном доме в Брянске, 10 жильцов сейчас находятся в гостинице, специалисты закрывают тепловой контур,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:25

2024-11-01T12:25

2024-11-01T13:34

брянск

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

александр макаров

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Украинский беспилотник повредил 12 квартир в многоквартирном доме в Брянске, 10 жильцов сейчас находятся в гостинице, специалисты закрывают тепловой контур, комиссия определяет размеры ущерба, сообщили в пресс-службе мэрии Брянска.В ночь на пятницу губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Брянске, в результате которой пострадал один житель."Сегодня ночью вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Фокина в Советском районе… В доме на Фокина, по предварительной оценке, повреждено 12 квартир. Десять жильцов и их домашние питомцы сейчас находятся в гостинице", – говорится в сообщении.Как отмечают власти, больше остальных повреждена одна квартира: взрывная волна снесла межкомнатные перегородки, на капитальных стенах есть трещины, выбиты окна. По данным властей, было возгорание, которое быстро потушили, по стояку отключили горячее водоснабжение. Специалисты управляющей компании в первую очередь закроют пленкой оконные проемы и восстановят подачу тепла, после чего начнется восстановление пострадавшего жилья."Люди, попавшие в беду, не останутся без внимания властей. На место происшествия прибыла комиссия по определению размеров причиненного ущерба. Работаем в соответствии с российским законодательством, нормативная практика есть, опыт, как действовать при таких ситуациях, у нас уже имеется", – отметил и.о. главы Брянской городской администрации Александр Макаров, которого цитирует пресс-служба.

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брянск, вооруженные силы украины, россия, александр макаров, происшествия