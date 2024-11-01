https://ria.ru/20241101/britaniya-1981447636.html
В Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы
В Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы - РИА Новости, 01.11.2024
В Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы
Тысячи досрочно освобожденных заключенных в Британии уже снова оказались в тюрьмах за правонарушения после досрочного освобождения, инициированного властями для РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T23:51
2024-11-01T23:51
2024-11-01T23:52
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Тысячи досрочно освобожденных заключенных в Британии уже снова оказались в тюрьмах за правонарушения после досрочного освобождения, инициированного властями для борьбы с переполненными местами заключений, сообщает издание Times со ссылкой на данные министерства юстиций. В октябре около 1,1 тысячи заключенных были отпущены из тюрем после отбывания 40% назначенного им срока. В сентябре на свободу также вышли более 1,7 тысячи осужденных. "По официальным данным, число бывших заключенных, возвращаемых под стражу, резко возросло после последовательных правительственных программ по досрочному освобождению заключенных, реализованных в прошлом году", - пишет издание. По данным министерства, из всех 86 тысяч заключенных в Англии и Уэльсе каждый седьмой заключенный - повторно оказавшийся в тюрьме после досрочного освобождения. Растут опасения, что это приведет к переполнению все большего числа камер. При этом только в период с апреля по июнь (последний период, за который есть статистика) число преступников, возвращенных в тюрьму, увеличилось на 44%. И теперь на каждых 100 заключенных, освобожденных из тюрьмы, 73 правонарушителя были возвращены под стражу. В июле власти Великобритании объявили новый механизм по условно-досрочному освобождению, благодаря которому заключенные в Англии и Уэльсе могут выйти из тюрьмы по прошествии 40% назначенного срока вместо ранее установленных 50%. Новые меры не распространятся на тех, кто был обвинен в терроризме, домашнем насилии, сексуальном насилии и ряде других тяжких преступлений. Как сообщали в британском минюсте, с начала 2023 года мужские тюрьмы регулярно заполнены на 99%. Газета Times писала, что, согласно внутренним прогнозам ведомства, места в тюрьмах вновь закончатся в течение девяти месяцев.
https://ria.ru/20240310/radiatsiya-1932193315.html
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в мире, англия, уэльс, великобритания
В мире, Англия, Уэльс, Великобритания
В Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы
Times: в Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Тысячи досрочно освобожденных заключенных в Британии уже снова оказались в тюрьмах за правонарушения после досрочного освобождения, инициированного властями для борьбы с переполненными местами заключений, сообщает издание Times
со ссылкой на данные министерства юстиций.
В октябре около 1,1 тысячи заключенных были отпущены из тюрем после отбывания 40% назначенного им срока. В сентябре на свободу также вышли более 1,7 тысячи осужденных.
"По официальным данным, число бывших заключенных, возвращаемых под стражу, резко возросло после последовательных правительственных программ по досрочному освобождению заключенных, реализованных в прошлом году", - пишет издание.
По данным министерства, из всех 86 тысяч заключенных в Англии
и Уэльсе
каждый седьмой заключенный - повторно оказавшийся в тюрьме после досрочного освобождения. Растут опасения, что это приведет к переполнению все большего числа камер.
При этом только в период с апреля по июнь (последний период, за который есть статистика) число преступников, возвращенных в тюрьму, увеличилось на 44%. И теперь на каждых 100 заключенных, освобожденных из тюрьмы, 73 правонарушителя были возвращены под стражу.
В июле власти Великобритании
объявили новый механизм по условно-досрочному освобождению, благодаря которому заключенные в Англии и Уэльсе могут выйти из тюрьмы по прошествии 40% назначенного срока вместо ранее установленных 50%. Новые меры не распространятся на тех, кто был обвинен в терроризме, домашнем насилии, сексуальном насилии и ряде других тяжких преступлений.
Как сообщали в британском минюсте, с начала 2023 года мужские тюрьмы регулярно заполнены на 99%. Газета Times писала, что, согласно внутренним прогнозам ведомства, места в тюрьмах вновь закончатся в течение девяти месяцев.