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В Тульской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 01.11.2024
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В Тульской области отменили ракетную опасность
В Тульской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 01.11.2024
В Тульской области отменили ракетную опасность
Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области – министерство региональной безопасности РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T23:13
2024-11-01T23:13
происшествия
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Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области – министерство региональной безопасности
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происшествия
Происшествия
В Тульской области отменили ракетную опасность

В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников

CC BY 4.0 / Пресс-центр Правительства Тульской области / Вид на Епифань / Cropped imageВид на Епифань в Тульской области
Вид на Епифань в Тульской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
CC BY 4.0 / Пресс-центр Правительства Тульской области / Вид на Епифань / Cropped image
Вид на Епифань в Тульской области. Архивное фото
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Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области – министерство региональной безопасности
 
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