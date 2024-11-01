https://ria.ru/20241101/bpla-1981436711.html

Над Брянской областью обнаружили и сбили еще один беспилотник ВСУ

Над Брянской областью обнаружили и сбили еще один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024

Над Брянской областью обнаружили и сбили еще один беспилотник ВСУ

БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T21:10

2024-11-01T21:10

2024-11-01T21:10

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892424041_0:130:591:462_1920x0_80_0_0_980a7a4bdc869e5e92513a39563baac0.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241101/dron-1981315165.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия