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Над Брянской областью обнаружили и сбили еще один беспилотник ВСУ
Над Брянской областью обнаружили и сбили еще один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
Над Брянской областью обнаружили и сбили еще один беспилотник ВСУ
БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:10
2024-11-01T21:10
2024-11-01T21:10
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241101/dron-1981315165.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Над Брянской областью обнаружили и сбили еще один беспилотник ВСУ
Над Брянской областью обнаружили и сбили еще один дрон ВСУ самолетного типа