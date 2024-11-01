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Над Брянской областью обнаружили и сбили еще один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
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21:10 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/bpla-1981436711.html
Над Брянской областью обнаружили и сбили еще один беспилотник ВСУ
Над Брянской областью обнаружили и сбили еще один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
Над Брянской областью обнаружили и сбили еще один беспилотник ВСУ
БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:10
2024-11-01T21:10
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Над Брянской областью обнаружили и сбили еще один беспилотник ВСУ

Над Брянской областью обнаружили и сбили еще один дрон ВСУ самолетного типа

© Фото : Татьяна Витушева / TelegramОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Татьяна Витушева / Telegram
Обломки БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Брянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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