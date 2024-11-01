https://ria.ru/20241101/bpla-1981403165.html

Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два беспилотника ВСУ

Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024

Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:57

2024-11-01T17:57

2024-11-01T18:11

брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ."Первого ноября с 17.00 до 17.20 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241101/minoborony-1981355197.html

брянская область

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брянская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)