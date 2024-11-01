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Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два беспилотника ВСУ
Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:57
2024-11-01T17:57
2024-11-01T18:11
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ."Первого ноября с 17.00 до 17.20 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241101/minoborony-1981355197.html
брянская область
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брянская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два беспилотника ВСУ
МО: ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Белгородской и Брянской областями