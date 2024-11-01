Пострадавший от украинского дрона житель дома в Брянске отделался испугом
Мэрия: пострадавший при атаке дрона ВСУ житель дома в Брянске отделался испугом
© Фото : Брянская городская администрация/TelegramПоследствия атаки украинского БПЛА на жилой дом в Брянске. 1 ноября 2024
Последствия атаки украинского БПЛА на жилой дом в Брянске. 1 ноября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Мужчина, пострадавший при атаке украинского БПЛА на жилой дом в Брянске в ночь на пятницу, отделался испугом, все жители дома уже вернулись в свои квартиры, сообщили в пресс-службе мэрии Брянска.
В ночь на пятницу губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал об атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Брянске, в результате которой пострадал один житель. По данным мэрии, украинский беспилотник повредил 12 квартир, 10 жильцов были размещены в гостинице.
"Что касается пострадавших, в числе которых значился один человек, то, к счастью, все обошлось. Мужчина 1989 года рождения из самой поврежденной квартиры отделался испугом. Руководство Советской районной администрации предложило мужчине на выбор — остаться в гостинице или же воспользоваться жильем из маневренного фонда. По состоянию на 14.30 1 ноября все жители вернулись в свои квартиры", – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, комиссия документально зафиксировала поврежденное имущество и его объем, включая автомобили на парковке многоэтажки. Далее управляющая организация и специализированные подрядчики составят сметы стоимости работ по восстановлению имущества жителей.
По данным властей, все прибывшие на место происшествия оперативные службы Брянска – полиция, Росгвардия, пожарные, скорая помощь, городские спасатели и коммунальщики – сработали слаженно, без лишней паники и суеты, выполнив работу на профессиональном уровне.