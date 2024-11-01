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Пострадавший от украинского дрона житель дома в Брянске отделался испугом - РИА Новости, 01.11.2024
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16:50 01.11.2024 (обновлено: 20:24 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/bpla-1981388043.html
Пострадавший от украинского дрона житель дома в Брянске отделался испугом
Пострадавший от украинского дрона житель дома в Брянске отделался испугом - РИА Новости, 01.11.2024
Пострадавший от украинского дрона житель дома в Брянске отделался испугом
Мужчина, пострадавший при атаке украинского БПЛА на жилой дом в Брянске в ночь на пятницу, отделался испугом, все жители дома уже вернулись в свои квартиры,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:50
2024-11-01T20:24
происшествия
брянск
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Мужчина, пострадавший при атаке украинского БПЛА на жилой дом в Брянске в ночь на пятницу, отделался испугом, все жители дома уже вернулись в свои квартиры, сообщили в пресс-службе мэрии Брянска. В ночь на пятницу губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал об атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Брянске, в результате которой пострадал один житель. По данным мэрии, украинский беспилотник повредил 12 квартир, 10 жильцов были размещены в гостинице. "Что касается пострадавших, в числе которых значился один человек, то, к счастью, все обошлось. Мужчина 1989 года рождения из самой поврежденной квартиры отделался испугом. Руководство Советской районной администрации предложило мужчине на выбор — остаться в гостинице или же воспользоваться жильем из маневренного фонда. По состоянию на 14.30 1 ноября все жители вернулись в свои квартиры", – говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, комиссия документально зафиксировала поврежденное имущество и его объем, включая автомобили на парковке многоэтажки. Далее управляющая организация и специализированные подрядчики составят сметы стоимости работ по восстановлению имущества жителей. По данным властей, все прибывшие на место происшествия оперативные службы Брянска – полиция, Росгвардия, пожарные, скорая помощь, городские спасатели и коммунальщики – сработали слаженно, без лишней паники и суеты, выполнив работу на профессиональном уровне.
https://ria.ru/20241101/vsu-1981320185.html
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происшествия, брянск, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Пострадавший от украинского дрона житель дома в Брянске отделался испугом

Мэрия: пострадавший при атаке дрона ВСУ житель дома в Брянске отделался испугом

© Фото : Брянская городская администрация/TelegramПоследствия атаки украинского БПЛА на жилой дом в Брянске. 1 ноября 2024
Последствия атаки украинского БПЛА на жилой дом в Брянске. 1 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Брянская городская администрация/Telegram
Последствия атаки украинского БПЛА на жилой дом в Брянске. 1 ноября 2024
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Мужчина, пострадавший при атаке украинского БПЛА на жилой дом в Брянске в ночь на пятницу, отделался испугом, все жители дома уже вернулись в свои квартиры, сообщили в пресс-службе мэрии Брянска.
В ночь на пятницу губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал об атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Брянске, в результате которой пострадал один житель. По данным мэрии, украинский беспилотник повредил 12 квартир, 10 жильцов были размещены в гостинице.
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"Что касается пострадавших, в числе которых значился один человек, то, к счастью, все обошлось. Мужчина 1989 года рождения из самой поврежденной квартиры отделался испугом. Руководство Советской районной администрации предложило мужчине на выбор — остаться в гостинице или же воспользоваться жильем из маневренного фонда. По состоянию на 14.30 1 ноября все жители вернулись в свои квартиры", – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, комиссия документально зафиксировала поврежденное имущество и его объем, включая автомобили на парковке многоэтажки. Далее управляющая организация и специализированные подрядчики составят сметы стоимости работ по восстановлению имущества жителей.
По данным властей, все прибывшие на место происшествия оперативные службы Брянска – полиция, Росгвардия, пожарные, скорая помощь, городские спасатели и коммунальщики – сработали слаженно, без лишней паники и суеты, выполнив работу на профессиональном уровне.
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ПроисшествияБрянскБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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