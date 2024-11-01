https://ria.ru/20241101/bpla-1981388043.html

Пострадавший от украинского дрона житель дома в Брянске отделался испугом

Пострадавший от украинского дрона житель дома в Брянске отделался испугом - РИА Новости, 01.11.2024

Пострадавший от украинского дрона житель дома в Брянске отделался испугом

Мужчина, пострадавший при атаке украинского БПЛА на жилой дом в Брянске в ночь на пятницу, отделался испугом, все жители дома уже вернулись в свои квартиры,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:50

2024-11-01T16:50

2024-11-01T20:24

происшествия

брянск

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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россия

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Мужчина, пострадавший при атаке украинского БПЛА на жилой дом в Брянске в ночь на пятницу, отделался испугом, все жители дома уже вернулись в свои квартиры, сообщили в пресс-службе мэрии Брянска. В ночь на пятницу губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал об атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Брянске, в результате которой пострадал один житель. По данным мэрии, украинский беспилотник повредил 12 квартир, 10 жильцов были размещены в гостинице. "Что касается пострадавших, в числе которых значился один человек, то, к счастью, все обошлось. Мужчина 1989 года рождения из самой поврежденной квартиры отделался испугом. Руководство Советской районной администрации предложило мужчине на выбор — остаться в гостинице или же воспользоваться жильем из маневренного фонда. По состоянию на 14.30 1 ноября все жители вернулись в свои квартиры", – говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, комиссия документально зафиксировала поврежденное имущество и его объем, включая автомобили на парковке многоэтажки. Далее управляющая организация и специализированные подрядчики составят сметы стоимости работ по восстановлению имущества жителей. По данным властей, все прибывшие на место происшествия оперативные службы Брянска – полиция, Росгвардия, пожарные, скорая помощь, городские спасатели и коммунальщики – сработали слаженно, без лишней паники и суеты, выполнив работу на профессиональном уровне.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981320185.html

https://ria.ru/20241101/fpvdrony-1981263255.html

брянск

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происшествия, брянск, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия