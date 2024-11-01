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В Раменском предупредили об угрозе атаки БПЛА - РИА Новости, 01.11.2024
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15:19 01.11.2024 (обновлено: 15:26 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/bpla-1981363685.html
В Раменском предупредили об угрозе атаки БПЛА
В Раменском предупредили об угрозе атаки БПЛА - РИА Новости, 01.11.2024
В Раменском предупредили об угрозе атаки БПЛА
Администрация Раменского городского круга в Московской области предупредила об угрозе атаки БПЛА, движущегося со стороны Калужской области, сообщается в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:19
2024-11-01T15:26
московская область (подмосковье)
калужская область
раменское
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Администрация Раменского городского круга в Московской области предупредила об угрозе атаки БПЛА, движущегося со стороны Калужской области, сообщается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном властями округа с целью информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера."Раменский городской округ - опасность БПЛА. Со стороны Калужской области движение одного БПЛА", - отмечается в сообщении.
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московская область (подмосковье)
калужская область
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московская область (подмосковье), калужская область, раменское
Московская область (Подмосковье), Калужская область, Раменское
В Раменском предупредили об угрозе атаки БПЛА

Администрация Раменского предупредила об угрозе атаки БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки БПЛА . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Администрация Раменского городского круга в Московской области предупредила об угрозе атаки БПЛА, движущегося со стороны Калужской области, сообщается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном властями округа с целью информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.
"Раменский городской округ - опасность БПЛА. Со стороны Калужской области движение одного БПЛА", - отмечается в сообщении.
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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Московская область (Подмосковье)Калужская областьРаменское
 
 
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