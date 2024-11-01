https://ria.ru/20241101/bpla-1981363685.html

В Раменском предупредили об угрозе атаки БПЛА

В Раменском предупредили об угрозе атаки БПЛА - РИА Новости, 01.11.2024

В Раменском предупредили об угрозе атаки БПЛА

Администрация Раменского городского круга в Московской области предупредила об угрозе атаки БПЛА, движущегося со стороны Калужской области, сообщается в... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:19

2024-11-01T15:19

2024-11-01T15:26

московская область (подмосковье)

калужская область

раменское

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Администрация Раменского городского круга в Московской области предупредила об угрозе атаки БПЛА, движущегося со стороны Калужской области, сообщается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном властями округа с целью информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера."Раменский городской округ - опасность БПЛА. Со стороны Калужской области движение одного БПЛА", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241101/bpla-1981271208.html

московская область (подмосковье)

калужская область

раменское

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московская область (подмосковье), калужская область, раменское